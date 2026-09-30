Benjamín Netanyahu calificó como un “incidente de seguridad muy grave” lo ocurrido en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv donde un piloto apuñaló a otro.

De acuerdo con el primer ministro israelí, el vuelo estaba tripulado en su mayoría por ciudadanos de Israel que se encuentran fuera de peligro.

“Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo procedente de Dubai con destino a Israel. Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes” Benjamín Netanyahu

Asimismo, compartió que el piloto atacante habría intentado estrellar el avión; sin embargo, esto fue impedido por tripulantes y pasajeros que lograron estabilizar el avión para su aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Cabe señalar que Benjamín Netanyahu se reunió con uno de los pasajeros que intervinieron en al momento del incidente y agradeció la valentía con la que “salvaron muchas vidas”.

Piloto intentó estrellar el avión con todos los pasajeros, aseguró Netanyahu

Benjamín Netanyahu compartió en conferencia de prensa que, de acuerdo con los informes que recibió, el piloto que apuñaló a su compañero intentó tomar el control del avión para estrellarlo.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros” Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel compartió que sostuvo una reunión con uno de los pasajeros, quien le compartió que el avión comenzó a ir en picada, por lo que intentó llegar a la cabina

Una vez ahí, encontró a un piloto apuñalado mientras que el otro intentaba sabotear los sistemas del avión.

Sin embargo, logró neutralizarlo junto con personal de Flydubai, mientras que otros tripulantes estabilizaron el avión para su aterrizaje de emergencia.

Asimismo, calificó como. héroes a los pasajeros y tripulantes que intervinieron porque “demostraron un ingenio y una valentía extraordinarios, salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe”.

“Conversé con uno de los pasajeros israelíes, me dijo que el avión se descontroló y comenzó a precipitarse en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina con uno de los miembros de la tripulación y que juntos neutralizaron al pollito que realizó el apuñalamiento mientras este seguía intentando sabotear los sistemas del avión” Benjamín Netanyahu

De acuerdo con los reportes iniciales, el vuelo FZ1073 partió del aeropuerto de Dubai con 174 pasajeros; 90 minutos después, transmitió una señal de emergencias, cuando ya había entrado al espacio aéreo de Jordania.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Tabuk tras enviar señales de socorro que indicaban la toma hostil en el avión, por lo que las autoridades suspendieron los despegues hasta asegurar la aeronave.

Benjamín Netanyahu se reúne con pasajero que intervino en ataque a vuelo de Flydubai (- / AFP)

Benjamín Netanyahu se reúne con pasajero que intervino en ataque a vuelo de Flydubai (- / AFP)

Detienen a piloto en Arabia Saudita; Netanyahu ordena mayor vigilancia ante posibles amenazas

Por otra parte, Benjamín Netanyahu compartió que el piloto que apuñaló a su compañero para tomar el control del avión ya fue detenido por las autoridades de Arabia Saudita, quienes iniciaron los interrogatorios.

“El piloto que apuñaló fue arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades saudíes” Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel resaltó que los pasajeros llegaron al aeropuerto de Tabuk fuera de peligro y fueron resguardados por las autoridades locales quienes garantizaran su regreso seguro a Israel.

Por otra parte, señaló que ha dado instrucciones de mantener los protocolos para prepararse “ante posibles amenazas adicionales”.