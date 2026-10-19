Matthew McConaughey volvió a desatar especulaciones sobre su futuro político luego de defender públicamente la participación de candidatos independientes en las elecciones de Estados Unidos.

Sus declaraciones reavivaron las versiones sobre una posible candidatura presidencial en 2028, aunque hasta el momento no ha confirmado personalmente que busque competir en las elecciones.

Crece especulación sobre Matthew McConaughey en las elecciones de Estados Unidos de 2028

El actor Matthew McConaughey apareció en un video sosteniendo que los candidatos independientes deben tener un lugar real en la contienda política de Estados Unidos y no solo como protesta.

Los independientes pertenecen a la lucha. Matthew McConaughey, actor

Matthew McConaughey: ¿buscará la presidencia de Estados Unidos como candidato independiente en 2028? (Evan Vucci / AP)

Matthew McConaughey señaló la necesidad de abrir espacios a otras alternativas políticas dentro del sistema electoral de Estados Unidos, dominado por dos fuerzas que concentran toda la competencia.

Aunque el mensaje del actor alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura independiente para las elecciones de 2028, McConaughey no ha anunciado su intención de postularse.

El interés del actor por la política no es nuevo, pues, en ocasiones anteriores, ha expresado su disposición a explorar en la vida pública, sin descartar por completo la posibilidad de competir electoralmente en el futuro.

Por ahora, la posibilidad de que Matthew McConaughey busque la presidencia de Estados Unidos en 2028 permanece en el terreno de las especulaciones y no representa un anuncio formal de campaña.