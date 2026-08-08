Keiko Fujimori, presidenta de Perú, anunció que busca recuperar las relaciones diplomáticas con México con la designación de un nuevo embajador en nuestro país.

De acuerdo con Keiko Fujimori, la designación oficial podría ocurrir en los próximos días, a la espera de la respuesta del gobierno de México para dar luz verde al restablecimiento de la relación bilateral.

Keiko Fujimori reitera intención para reanudar relaciones diplomáticas con México

De manera pública, Keiko Fujimori dio a conocer su intención para que Perú recupere las relaciones diplomáticas con México, luego de que se dieran por interrumpidas en noviembre de 2025.

Keiko Fujimori se perfila como presidenta de Perú tras ampliar su ventaja (Keiko Fujimori / FB)

El primer paso, indicó la nueva presidenta de Perú, es que el país lleve a cabo la designación de un nuevo embajador, así como México de el paso para nombrar a un embajador en el país andino.

Esta medida responde a uno de los pilares estratégicos definidos por Fujimori al asumir el cargo, orientada a restablecer los nexos diplomáticos bajo un sólido enfoque institucional y de respeto al Estado de Derecho internacional.

Desde la Cancillería peruana, bajo la dirección de Carlos Espá, se enfatizó que el diálogo y la diplomacia serán los motores esenciales para impulsar una integración profunda entre los dos países.

Este esfuerzo de la administración de Fujimori busca revitalizar los objetivos de la Alianza del Pacífico, priorizando el flujo libre de servicios, bienes y capitales entre países miembro.

Ante estas intenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el gesto de Perú como una acción de buena voluntad, aunque precisó que persistirá en la defensa de Pedro Castillo.