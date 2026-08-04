Massive Atack denuncia que la policía de Singapur los detuvo por ondear la bandera de Palestina durante un concierto y vetaron del país a dos de sus integrantes.

La agrupación compartió un comunicado en redes sociales para revelar que fueron detenidos en Singapur tras un concierto el pasado 29 de julio en Star Theatre.

Autoridades de Singapur expresaron que los integrantes de Massive Attack incurrieron en dos delitos y la agrupación desea que los ciudadanos de este país puedan ejercer su libertad de expresión.

Massive Atack acusan a la policía de Singapur de detenerlos por una bandera de Palestina

Durante el concierto en Singapur, Massive Atack ondeó una bandera de Palestina y el público se unió a la protesta gritando: “Palestina libre”.

Tras finalizar el concierto, policías de Singapur detuvieron a todos los integrantes del grupo británico y denuncian que algunos fueron víctimas de cateos en su cuartos de hotel, incluso les retiraron sus pasaportes.

“Tras nuestra actuación en el Star Theatre de Singapur el 29 de julio, nos sorprendió y decepcionó que toda nuestra banda fuera detenida por la policía, aislada e interrogada por separado, y que algunos miembros fueran sometidos a registros en sus habitaciones de hotel y a la confiscación temporal de sus pasaportes” Massive Attack

Massive Attack retira su música de Israel por genocidio en Gaza (Massive Attack)

Autoridades de Singapur mencionan que la banda incurrió en cargos que podrían afectar la armonía racial y religiosa, por lo que Massive Attack recibió una advertencia y se les prohibió entrar al país a dos de sus miembros.

“Antes de subir al escenario y de nuevo al final del espectáculo, grandes secciones del auditorio corearon espontáneamente “Palestina Libre”, presumiblemente conscientes, pero sin inmutarse, de que esta expresión espontánea por sí sola podría violar las leyes de censura de su gobierno" Massive Atack

Por esta razón Singapur vetó a Massive Attack tras ondear la bandera de Palestina

Massive Attack expresó que no se arrepentían de haberse manifestado y solidarizarse con Palestina durante su concierto en Singapur.

“Estamos agradecidos con el pueblo de Singapur que nos hizo sentir tan bienvenidos, y esperamos que el Gobierno de Singapur decida ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y permita a sus ciudadanos expresar su conciencia sin temor a ser procesados ​​por el Estado" Massive Atack

Singapur prohibe la exhibición pública de emblemas nacionales extranjeros y la bandera de Palestina está relacionada con un grave conflicto global.

Además, este país prohibe expresiones políticas en eventos de carácter público, por lo que Massive Attack incurrió en dos delitos.

La policía de Singapur considera que Massive Attack incurrió en actos que podrían perjudicar la “armonía racial y religiosa” en Singapur, ya que al menos el 15% de sus ciudadanos o residentes son musulmanes.

Por otro lado, Massive Attack expresó su agradecimiento con sus fans de Singapur y esperan que las autoridades permitan a sus ciudadanos que hagan uso de su libertad de expresión sin temor a ser procesados.