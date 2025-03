Elon Musk, jefe del departamento de Eficiencia Gubernamental, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, hombres de confianza de Donald Trump, habrían tenido una fuerte discusión.

Según información revelada por The New York Times, Elon Musk y Marco Rubio habrían peleado durante la más reciente reunión que sostuvo todo el gabinete del presidente Donald Trump.

El motivo de la confrontación se habría dado luego de que Donald Trump indicara a su equipo de trabajo que ellos, sin contar a Elon Musk, son quienes tienen decisión en materia de selección de personal y política en sus respectivas agencias.

Elon Musk en discurso de Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Según el diario The New York Times, Elon Musk confrontó a Marco Rubio, acusándolo de haber despedido a parte de su personal, siguiente las instrucciones demandadas por el presidente Donald Trump.

Y es que cabe recordar que Musk tiene la tarea de, como jefe de Eficiencia Gubernamental, tomar las decisiones necesarias para buscar el ahorro en el gasto federal.

Elon Musk habría reprochado a Marco Rubio “resistir” a presiones para no ceder y mantener a todo el personal, pese a que no cuenten con la aprobación de sus habilidades.

Ante ello, según The New York Times, el secretario de Estado no se habría quedado callado y recriminó a Musk que cerca de mil 500 empleados de su agencia firmaron su jubilación anticipada.

Marco Rubio reviró al jefe de eficiencia gubernamental, cuestionando de forma irónica si pretendía recontratar a todo ese personal únicamente para poderlo despedir personalmente.

De acuerdo con The New York Times, la reunión se habría convocado debido a que tanto el secretario de Estado, como otras agencias, acusaron a Elon Musk de entrometerse en las decisiones que deben tomar.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Donald Trump niega tajantemente pelea entre Elon Musk y Marco Rubio; asegura que se llevan “muy bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó de manera tajante que Elon Musk y Marco Rubio, hombres de toda su confianza, hubieran discutido durante una reunión.

El mandatario fu cuestionado por periodistas ante estos señalamientos, a lo que respondió de manera positiva.

De acuerdo con Donald Trump cualquier información que sugiera una pelea entre sus secretarios es completamente falsa, pues aseguró que tanto Musk como Rubio “se llevan fantásticamente bien”.

Por el contrario, acusó que dicha filtración sería para buscar desestabilizar su gobierno, toda vez que puntualizó continuarán los recortes de personal en varias agencias.