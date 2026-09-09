Marco Rubio declaró el miércoles 9 de septiembre de 2026 que “hay zonas de México donde el Estado no ejerce control”, quedando bajo influencia de grupos “narcoterroristas”.

“No es un misterio para nadie que hay vastos territorios en México que no son gobernados por el Estado, sino que son controlados por estas organizaciones narcoterroristas”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos reconoció que nunca antes México se ha enfrentado con tanta fuerza a los cárteles, señaló que los esfuerzos son aún insuficientes.

Marco Rubio agregó que la amenaza de los cárteles al Estado se ha manifestado en asesinatos contra políticos, jueces, e incluso periodistas, por lo que tienen que ser enfrentados “de una forma u otra”.

Marco Rubio considera insuficiente combate al narcotráfico en México

Durante su gira por Ecuador, el secretario Marco Rubio calificó como un “gran reto” desmantelar a las organizaciones criminales de México, principalmente por el tamaño del país y el poder de los cárteles.

El funcionario comentó que, aunque las autoridades mexicanas están trabajando más duro que nunca, sentenció que los esfuerzos contra el crimen organizado todavía no son suficientes.

“Siendo justos, los mexicanos han hecho más de lo que jamás habían hecho para perseguir a estos grupos, pero aun así no es, ni de lejos, suficiente”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Sobre ese argumento, dijo esperar que México y Estados Unidos sigan trabajando en cooperación, debido a que la raíz de estos grupos criminales tiene su origen en territorio mexicano.

Esperamos trabajar cooperativamente con ellos para hacer más, porque al final la cabeza de la serpiente son esos cárteles en México Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio (Brendan Smialowski / Brendan Smialowski/Pool AFP via )

Marco Rubio advierte uso de violencia, drones y tráfico de personas por grupos del narcotráfico

Marco Rubio también advirtió que los cárteles no solo amenazan a la población, sino que tienen la capacidad de desafiar la autoridad del Estado a través de asesinatos de políticos, jueces y periodistas.

“Los candidatos políticos son asesinados constantemente. Los jueces son asesinados constantemente; los periodistas que informan sobre los cárteles son asesinados constantemente por estos grupos” Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Además, señaló que estos grupos representan una amenaza transfronteriza creciente debido al uso de drones y a sofisticadas redes de tráfico utilizadas para trasladar drogas y migrantes.