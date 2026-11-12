Marco Rubio defendió los vuelos que realiza a Florida para asistir a partidos de futbol americano de su hijo, luego de una investigación publicada por The Washington Post.

El reportaje señala que el secretario de Estado estadounidense ha generado gastos por 1.2 millones de dólares en traslados con aeronaves gubernamentales desde enero de 2025.

Ante los cuestionamientos, Rubio aseguró que continuará viajando para acompañar a su familia y asistir a los encuentros que considere importantes para él.

¿Qué respondió Marco Rubio a la investigación sobre sus vuelos a Florida?

Según los registros citados por el diario, Marco Rubio viajó al menos a 10 partidos de los Florida Gators, equipo de la Universidad de Florida.

En total, realizó 23 trayectos a Gainesville, Florida, donde se encuentra la institución; 15 fueron clasificados por el Departamento de Estado como “exclusivamente personales” hasta ahora.

En un comunicado enviado a The Washington Post, Marco Rubio aseguró que continuará realizando los viajes para asistir a tantos eventos como considere importantes para él a nivel personal y para su familia.

Marco Rubio (Brendan Smialowski / Brendan Smialowski/POOL AFP via )

Exfuncionarios consultados por The Washington Post señalaron que la frecuencia de estos desplazamientos supera la de los antecesores de Rubio en el cargo diplomático.

El costo calculado asciende a 1.2 millones de dólares, de acuerdo con las tarifas difundidas por el Departamento de Defensa para el uso de esas aeronaves.

Las normas de seguridad impiden que el secretario y otros altos funcionarios utilicen vuelos comerciales; para viajes personales, deben reembolsar una tarifa equivalente a clase turista.

Sin embargo, Rubio y el Departamento de Estado no han revelado cuánto dinero ha devuelto el funcionario por los trayectos señalados en la investigación.

Su hijo, Anthony Rubio, juega como corredor en los Florida Gators y ha participado en 4 partidos durante sus cuatro temporadas con el equipo universitario.