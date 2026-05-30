Se informó que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de Sinaloa, se entregó a Estados Unidos el pasado 28 de mayo.

Un día después, la esposa de Marco Antonio Almazán, María Elena Armenta, negó que el funcionario se haya entregado a Estados Unidos y calificó la información como falsa.

"Fake News, todo bien en casa y familia“, publicó María Elena Armenta en sus redes sociales.

¿Marco Antonio Almanza Avilés se entregó en Estados Unidos? Esposa desmiente (Redes Sociales)

Es falso que Marco Antonio Almanza Avilés se haya entregado en Estados Unidos

Aunque en un principio se “confirmó” la entrega de Marco Antonio Almanza Avilés a Estados Unidos e incluso se mostró un registro de detención, más tarde se informó que se trataba de un homónimo.

El nombre que aparece como detenido es Marco Antonio Almanza, mientras que el funcionario sinaloense se llama Marco Antonio Almanza Avilés, lo que pudo haber dado origen a la confusión.

Además, no se cuenta con ningún registro que de cuenta sobre la entrega del exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de Sinaloa como informaron medios.

Cabe destacar que Marco Antonio Almanza Avilés ya había anunciado que no se entregaría a Estados Unidos y aseguró que “no tenía ningún motivo para hacerlo” ya que “no pertenece a ningún grupo criminal”.

Marco Antonio Almanza Avilés niega vínculos criminales tras citatorio de la FGR (Tomada de video)

¿De qué se le acusa a Marco Antonio Almanza Avilés?

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Marco Antonio Almanza Avilés de tener posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia, el funcionario recibió sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos por parte de ese grupo criminal a cambio de protección.