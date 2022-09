El Príncipe Guillermo realizó una visita sorpresa a la kilométrica fila que se encuentra a las afueras del Palacio de Westminster, en Londres, donde cientos de miles de personas se han formado para ver el ataud de la Reina Isabel II, antes del “funeral del siglo”, que se realizará el lunes 19 de septiembre.

Junto con el rey Carlos III, el Príncipe Guillermo pasó cerca de media hora en el lugar, expresándo lo importante que era para él y su familia que tanta gente haya acudido a presentar sus respetos. En tanto, la gente les gritaba:

“God save the King” (Viva el rey), “God bless the Prince of Wales” (Dios bendiga al príncipe de Gales)”