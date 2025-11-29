Maki Otsuki, cantante japonesa conocida por interpretar el primer ending de One Piece, desató polémica durante una presentación en China, pues dejó el escenario; te decimos quién es ella.

En medio de una presentación en China, Maki Otsuki fue interrumpida y bajada del escenario, acciones que serían consecuencia de las declaraciones de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Pero ¿quién es Maki Otsuki? Te decimos todo lo que se sabe de la famosa cantante que creó polémica durante una presentación por las tensiones diplomáticas entre China y Japón.

Maki Otsuki es retirada del escenario en China en medio de tensiones diplomáticas con Japón (eduardo díaz)

¿Quién es Maki Otsuki?

Maki Otsuki es una cantante y compositora de Japón nacida en Sabae, prefectura de Fukui. Es reconocida internacionalmente por interpretar canciones de One Piece:

Memories (primer ending)

Run! Run! Run! (tercer ending)

Ha trabajado como solista desde finales de los años 90 y es recordada por su voz suave y melódica. Sin embargo, recientemente se ha visto involucrada en una polémica en China.

¿Qué edad tiene Maki Otsuki?

Maki Otsuki tiene 52 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Maki Otsuki?

Dado que Maki Otsuki nació el 11 de mayo de 1973, su signo zodiacal es Tauro.

¿Maki Otsuki está casada?

De acuerdo con la información, Maki Otsuki está casada con un hombre cuya identidad no se ha hecho pública.

¿Maki Otsuki tiene hijos?

No hay información pública que detalle si Maki Otsuki tiene hijos.

¿Qué estudió Maki Otsuki?

La trayectoria académica de Maki Otsuki es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Maki Otsuki?

Maki Otsuki inició su carrera musical a finales de los años 90 y firmó con la agencia discográfica Avex Trax y comenzó a destacar como cantante de J-Pop, pero lo que la llevó a la fama fue One Piece.

En 1999 interpretó “Memories”, el primer ending de One Piece y, posteriormente, también cantó “Run! Run! Run!”, uno de los endings más recordados de este famosos anime.

La cantante japonesa Maki Otsuki ha lanzado varios sencillos y álbumes como solista, además de presentarse en eventos relacionados con anime y cultura japonesa.

Tras dejar la disquera Avex Trax, la cantante Maki Otsuki ha continuado su carrera de manera más independiente, enfocándose principalmente en presentaciones y proyectos propios.

Maki Otsuki desata polémica en China por tensiones diplomáticas con Japón

La cantante japonesa Maki Otsuki desató polémica por presentarse en un escenario de Shanghái en medio de las tensiones diplomáticas entre China y Japón, desatadas por Sanae Takaichi.

Maki Otsuki se encontraba dando una presentación en Shanghái cuando de pronto le cerraron el micrófono, apagaron las luces y la bajaron del escenario, esto desató alboroto entre los asistentes.

🚨 LO ÚLTIMO: La cantante Maki Otsuki (Ending 1 de One Piece) fue sacada del escenario a mitad de su show en Shanghái. 🇨🇳🚫



🛑 El gobierno chino ordenó detener el evento repentinamente, prohibiendo la actuación de artistas japoneses.



⚡️ El motivo: Tensiones diplomáticas tras… pic.twitter.com/9wjkZjI1xM — Fuji News (@FujiNews_) November 28, 2025

Los reportes señalan que esto se debería a un “bloqueo cultural” a Japón por parte de China luego de las declaraciones de Sanae Takaichi, quien dijo que enviaría a militares si se desata un conflicto entre China y Taiwán.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, destacó que intervendría militarmente en apoyo a Taiwán, que busca independizarse desde hace décadas; China reaccionó con dureza a estas declaraciones.

La cancelación de la cantante Maki Otsuki en China no fue la primera, pues el gobierno chino habría ordenado detener todas las presentaciones culturales japonesas. Otros artistas cancelados fueron: