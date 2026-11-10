Nicolás Maduro se refugia en la religión a diez meses de haber ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo con lo reportado por The New York Times, el exjefe del régimen venezolano se embarca en un viaje espiritual, buscando consuelo y sabiduría en los textos sagrados.

Ha mostrado un interés particular por el judaísmo. En su tiempo libre, lee la Biblia y el Corán, incluso se reúne con apellanes del penal, incluyendo un cura y un rabino.

“Maduro dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos”, citan fuentes anónimas.

En el pasado, Maduro reveló tener ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela; sin embargo, hasta ese momento no mostró interés por la religión. Su captura cambió su visión.

Nicolás Maduro publica fotos desde la prisión en Estados Unidos (@NicolasMaduro / X)

Maduro ha perdido peso

La nueva información sobre la situación de Nicolás Maduro, de 63 años, se acompaña de un reporte de pérdida de peso.

El exmandatario venezolano “ha perdido mucho peso” y en los últimos meses se ha quejado de la calidad de la comida, lo que ha influido en su aspecto físico.

No es el único, su esposa Cilia Flores, quien está reclusa en la sección de mujeres del MDC, pero está integrada en la población presidiaria general, también enfrentan los desafíos de la vida carcelaria.

Cilia Flores, de 70 años, ha perdido más de 25 libras (poco más de 11 kilos) y dos dientes, así como dice sufrir dolores en el pecho, lo que abre la posibilidad de haber sufrido un infarto menor en julio de este 2026.

Próxima audiencia de Nicolás Maduro está programada para el 17 de diciembre

Será el próximo 17 de diciembre de 2026 cuando se lleve a cabo la audiencia de Nicolás Maduro, en ésta se discutirán las mociones de la defensa, incluyendo los argumentos sobre la presunta inmunidad soberana del exdirigente sindical venezolano.

El juicio contra Maduro y su esposa Cilia, está programado para el 14 de junio de 2027 en una corte de Nueva York.

Ambos enfrentan un proceso penal por delitos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas.