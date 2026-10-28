Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó de nueva cuenta con imponer aranceles a México por el tema de los autos que se fabrican en el país.

“No pueden fabricar sus automóviles en México o Canadá y traerlos de vuelta sin pagar aranceles ni otros cargos” Donald Trump

Así lo advirtió durante un mitin en Texas, durante el cual presumió la eficacia de las medidas, pues resaltó que diversas empresas del sector han trasladado su producción a Estado Unidos.

Cabe destacar que por órdenes de Donald Trump, desde abril de 2025 a los autos fabricados en México que se exportan a Estados Unidos se les aplica un aranceles del 25%.

Trump presume aranceles a los autos fabricados en México

Desde el 3 de abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos aplicó de un aranceles el 25% a los autos que se comercializan en el mercado interior pero se fabrican fuera del país.

Como resultado de la medida, diversos empresas automotrices trasladaron sus proyectos de producción a Estados Unidos, hecho que fue presumido por el presidente Donald Trump.

Sobre el caso específico de lo que ocurre con México, Donald Trump recordó que las empresas fabrican autos el país porque se hace con mano de obra muy barata.

🔴El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a los automóviles fabricados fuera de su país. Durante un mitin en Texas, aseguró que estas medidas están incentivando a las automotrices a trasladar su producción a territorio estadounidense desde países como México y Canadá. https://t.co/B8Zmp5kGfX — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2026

Sin embargo, advirtió que dichas unidades llegaban al mercado estadounidense sin pagar aranceles, provocando que las empresas radicadas en Estados Unidos se fueran a la quiebra.

En ese sentido, presumió que los aranceles que aplica han obligado a las firmas a irse de México para llegar a Estados Unidos, como el caso de firma japonesa Toyota.

Dicha compañía, resaltó, invierte 3 mil 600 millones de dólares para trasladar su producción de México a Texas, lo que dijo, es un cambio importante para la economía de Estados Unidos.

México busca reducir aranceles de Estados Unidos

Ante las afectaciones que han generado los aranceles de Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca reducir la cuota impuesta a los automóviles fabricados en México.

La presidenta ha declarado que el arancel fue una una decisión unilateral y advirtió que la prioridad nacional es proteger la integración industrial de América del Norte y las exportaciones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard detalló que el equipo técnico mexicano ha presentado argumentos necesarios con el fin de cerrar el 2026 con una buena respuesta.

No obstante, Donald Trump mantiene su defensa a la medida al argumentar que los aranceles obligan a las armadoras a trasladar sus plantas de producción a territorio estadounidense.