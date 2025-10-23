¿Lula da Silva quiere un histórico cuarto mandato en Brasil para 2026? Confirma que buscará la reelección en octubre del próximo año.

Cabe recordar que Lula da Silva es el presidente con más años en el cargo desde el regreso de Brasil a la democracia hace 40 años.

Durante una visita de Estado a Indonesia, el presidente de Brasil Lula da Silva confirmó sus intenciones de buscar un cuarto mandato para las elecciones de octubre del 2026.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil. Mi mandato termina a finales de 2026 pero estoy preparado para disputar otras elecciones” Lula da Silva

Junto al presidente Prabowo Subianto, el izquierdista Lula da Silva detalló que sigue lleno de energía a pesar de su edad por lo que se presentará a la reelección el próximo año.

Lula da Silva -quien cumplirá 80 años el lunes 27 de octubre- dijo sentirse preparado para enfrentar un nuevo mandado.

“Tendré 80 años, pero tengo la misma energía que tenía a los 30 años. Me presentaré a un cuarto mandato en Brasil” Lula da Silva

Hasta el momento no está claro quién podría ser su principal rival desde la derecha para los comicios del 2026 en Brasil.

Por el momento, Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones del 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban.

Lula da Silva (André Borges / (EPA) EFE)

Así ha sido la historia de Lula da Silva como presidente de Brasil

Cabe recordar que Lula da Silva ya había insinuado una posible candidatura a la reelección si es que tenía buen estado de salud, pero no llegó a hacer un anuncio formal.

Esta es la primera vez que el presidente de Brasil expresa tan claramente sus deseos de su cuarto mandato no consecutivo.

La Constitución brasileña permite a los presidentes ejercer solo dos mandatos consecutivos.

Lula da Silva terminará su mandato a finales del 2026, ya ha ganado tres elecciones presenciales: en 2002, 2006 y 2022.

Lula es líder del Partido de los Trabajadores (PT) y se ha convertido en una figura dominante de la izquierda brasileña.

El 1 del 2023 se convirtió en presidente tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro.

De esa manera Lula da Silva regresó al poder en 2023 tras 13 años fuera del poder.

Si Lula da Silva es reelegido el próximo año, asumirá su cuarto mandato a los 81 años de edad.