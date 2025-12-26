El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado la presencia militar en Nigeria revelando un video con ataque armado.

Video sobre la presencia militar de Estados Unidos en Nigeria que revela precisamente el ataque contra la presencia terrorista del ISIS en Nigeria.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”. Donald Trump

Dicho ataque de parte de los Estados Unidos en Nigeria corresponden a las advertencias de Donald Trump sobre los recientes asesinato en el país africano principalmente, “a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años”.

Con ello, el presidente Donald Trump precisó que el Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques “perfectos” en Nigeria contra el Estado Islámico.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical”. Donald Trump

El ataque de Estados Unidos en Nigeria contra el ISIS son los primeros de fuerzas bajo el gobierno de Trump, que en octubre y noviembre pasado declaró que los cristianos en el país africano enfrentaban una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Nigeria confirma ataque militar de Estados Unidos en colaboración

A través de la red social X (antes Twitter) el gobierno de Nigeria confirmó el ataque militar de Estados Unidos en colaboración en contra del ISIS.

“Bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos y del Secretario de Guerra, y en coordinación con las autoridades nigerianas, el Comando África de los Estados Unidos llevó a cabo ataques contra terroristas de ISIS en Nigeria el 25 de diciembre de 2025, en el estado de Sokoto”. Nigeria

At the direction of the President of the United States and the Secretary of War, and in coordination with Nigerian authorities, U.S. Africa Command conducted strikes against ISIS terrorists in Nigeria on Dec. 25, 2025, in Sokoto State. — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) December 26, 2025

Por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth celebró la cooperación del Nigeria ente el combate del Estado Islámico en el país africano “agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano” .