En un mensaje con motivo de la Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país atacó el noroeste de Nigeria con el objetivo de debilitar la “escoria terrorista del ISIS”.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y asesinando a cristianos inocentes” Donald Trump

De acuerdo con Donald Trump, el ataque tuvo lugar la noche del 25 de diciembre de 2025 por parte del Departamento de Guerra, advirtiendo que Estados Unidos “no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”.

El mensaje de Donald Trump concluye deseando una “Feliz Navidad para todos”, incluyendo, dijo, a las personas que murieron en el ataque en el noroeste de Nigeria y a quienes calificó de “terroristas muertos”.

Mensaje Navideño de Donald Trump (Redes Sociales)

Donald Trump advierte que habrá más terroristas muertos si no se detienen los ataques a cristianos en Nigeria

Donald Trump comunicó que, bajo su dirección como comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la organización ISIS en el noroeste de Nigeria.

Señaló que el motivo de ese ataque se debió a que ISIS ha encabezado ataques y asesinatos contra cristianos inocentes“ en esa región de África, a niveles no vistos desde hace muchos años”.

Previamente advertí a estos terroristas que, si no detenían la masacre de cristianos, habría un precio que pagar, y esta noche lo hubo.

Donald Trump añadió que previamente había advertido a ISIS que detuviera los asesinatos a cristianos, pero al no haber respuesta, el Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques en Nigeria.

Nota en desarrollo. En breve más información...