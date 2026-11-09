León XIV arriba a Argentina y pide a Milei disposición a escuchar por el “bien de toda la comunidad” y llegar a acuerdos, así como reconocer a quienes piensa diferente.

Se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta León XIV

León XIV inicia gira por Argentina y lanza petición a Javier Milei

El domingo 8 de noviembre arribó el papa León XIV a Argentina para iniciar la segunda etapa de su gira de 12 días por Sudamérica.

El papa León XIV fue recibido por el presidente argentino Javier Milei y posteriormente dio un discurso, donde pidió al mandatario escuchar las peticiones de la comunidad.

León XIV expresó que quienes ejercen el poder debe actuar con prudencia, así como reconocer los límites del poder que se les ha confiado.

Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad León XIV

El papa León XIV acudió al Palacio Libertad y expresó que es importante aprender a convivir aun cuando existan diferencias para que los pueblos puedan crecer: “Cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo”.

El pontífice mencionó que la democracia pertenece a la herencia que debe ser custodiada y que aquellos que tienen el poder tiene responsabilidades públicas que corresponden a una tarea especialmente exigente.

La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos León XIV

León XIV expresa su gratitud a los argentinos

Previo a su discurso, León XIV compartió un mensaje a los argentinos en X: “Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de Argentina”.

El papa mencionó que su visita a Argentina tenía un significado particular, ya que su antecesor, el Papa Francisco, era argentino: “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.

La visita de León XIV marca el regreso de un papa a Argentina, ya que el último pontífice que acudió a territorio argentino fue Juan Pablo II en 1987.