El papa León XIV ha despegado desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino este viernes 6 de noviembre para iniciar su primera gira apostólica por América Latina.

Giran por América Latina en la que el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Papa León XIV inicia su primera gira por América Latina; visitará Uruguay, Argentina y Perú (@VaticanNews)

Así será la agenda del Papa León XIV en su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

La gira por América Latina del papa León XIV comenzará en Montevideo, Uruguay, donde sostendrá reuniones con autoridades civiles y políticas y celebrará los Vísperes con la Iglesia local.

Por lo que la agenda del Papa León XIV en Uruguay será de 6 al 8 de noviembre con:

Viernes 6 de noviembre

Partida desde Roma con llegada al Aeropuerto de Montevideo-Carrasco por la tarde

Bienvenida oficial y encuentro en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi

Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana

Sábado 7 de noviembre

Vuelo matutino Paysandú para presidir su primera misa masiva en el Parque París Londres

Regresó a Montevideo para un encuentro social y una vigilia juvenil.

Domingo 8 de noviembre

En la ciudad de Florida se celebrará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica ante el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres

Por la tarde, despedida oficial en Montevideo y partida hacia Argentina

La segunda etapa de la gira por América Latina del papa León XIV será en Argentina del 8 al 11 de noviembre con un agenda en los siguientes días:

Domingo 8 de noviembre

Llegada por la tarde a Buenos Aires

Homenaje en el Monumento al General San Martín

Encuentro protocolar con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y el Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Actividades pastorales en Buenos Aires

Visitas a sectores vulnerables y obras de caridad de la Iglesia local

Martes 10 de noviembre

Viaje a la ciudad de Córdoba

Misa masiva en la Escuela de Aviación Militar (FAdeA)

Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

Actividades finales en la Basílica de Luján, vuelo rumbo a Perú.

Para la gira por América Latina del papa León XIV en su etapa 3 llegará a Perú con una agenda del 11 al 17 de noviembre:

Miércoles 11 de noviembre

Arribo a Lima

Recepción oficial por las autoridades locales

Jueves 12 de noviembre

Encuentros con el episcopado peruano y líderes de la sociedad civil.

Vigilia de oración por la noche en el Estadio Nacional.

Viernes 13 de noviembre

Traslado a Pucallpa para sostener un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao

Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

Sábado 14 de noviembre

Viaje a Chiclayo (diócesis donde fue obispo)

Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María

Visita a Santa Cruz de Succhabamba para una misa, y oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre

Encuentro multitudinario con los fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Saqsaywaman

Rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral

Lunes 16 de noviembre

Visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao

Misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas

Ceremonia de despedida oficial

Martes 17 de noviembre