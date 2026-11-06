El papa León XIV ha despegado desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino este viernes 6 de noviembre para iniciar su primera gira apostólica por América Latina.

Giran por América Latina en la que el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Papa León XIV inicia su primera gira por América Latina; visitará Uruguay, Argentina y Perú
Papa León XIV inicia su primera gira por América Latina; visitará Uruguay, Argentina y Perú (@VaticanNews)

Así será la agenda del Papa León XIV en su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

La gira por América Latina del papa León XIV comenzará en Montevideo, Uruguay, donde sostendrá reuniones con autoridades civiles y políticas y celebrará los Vísperes con la Iglesia local.

Por lo que la agenda del Papa León XIV en Uruguay será de 6 al 8 de noviembre con:

Viernes 6 de noviembre

  • Partida desde Roma con llegada al Aeropuerto de Montevideo-Carrasco por la tarde
  • Bienvenida oficial y encuentro en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi
  • Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana

Sábado 7 de noviembre

  • Vuelo matutino Paysandú para presidir su primera misa masiva en el Parque París Londres
  • Regresó a Montevideo para un encuentro social y una vigilia juvenil.

Domingo 8 de noviembre

  • En la ciudad de Florida se celebrará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica ante el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres
  • Por la tarde, despedida oficial en Montevideo y partida hacia Argentina

La segunda etapa de la gira por América Latina del papa León XIV será en Argentina del 8 al 11 de noviembre con un agenda en los siguientes días:

Domingo 8 de noviembre

  • Llegada por la tarde a Buenos Aires
  • Homenaje en el Monumento al General San Martín
  • Encuentro protocolar con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y el Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

  • Actividades pastorales en Buenos Aires
  • Visitas a sectores vulnerables y obras de caridad de la Iglesia local

Martes 10 de noviembre

  • Viaje a la ciudad de Córdoba
  • Misa masiva en la Escuela de Aviación Militar (FAdeA)
  • Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

  • Actividades finales en la Basílica de Luján, vuelo rumbo a Perú.

Para la gira por América Latina del papa León XIV en su etapa 3 llegará a Perú con una agenda del 11 al 17 de noviembre:

Miércoles 11 de noviembre

  • Arribo a Lima
  • Recepción oficial por las autoridades locales

Jueves 12 de noviembre

  • Encuentros con el episcopado peruano y líderes de la sociedad civil.
  • Vigilia de oración por la noche en el Estadio Nacional.

Viernes 13 de noviembre

  • Traslado a Pucallpa para sostener un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao
  • Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

Sábado 14 de noviembre

  • Viaje a Chiclayo (diócesis donde fue obispo)
  • Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María
  • Visita a Santa Cruz de Succhabamba para una misa, y oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre

  • Encuentro multitudinario con los fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Saqsaywaman
  • Rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral

Lunes 16 de noviembre

  • Visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao
  • Misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas
  • Ceremonia de despedida oficial

Martes 17 de noviembre

  • Despegue del vuelo papal desde la Base Aérea del Callao con rumbo de regreso a Roma.