Papa León XIV inicia su primera gira por América Latina; visitará Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV ha despegado desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino este viernes 6 de noviembre para iniciar su primera gira apostólica por América Latina.
Giran por América Latina en la que el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.
Así será la agenda del Papa León XIV en su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú
La gira por América Latina del papa León XIV comenzará en Montevideo, Uruguay, donde sostendrá reuniones con autoridades civiles y políticas y celebrará los Vísperes con la Iglesia local.
Por lo que la agenda del Papa León XIV en Uruguay será de 6 al 8 de noviembre con:
Viernes 6 de noviembre
- Partida desde Roma con llegada al Aeropuerto de Montevideo-Carrasco por la tarde
- Bienvenida oficial y encuentro en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi
- Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana
Sábado 7 de noviembre
- Vuelo matutino Paysandú para presidir su primera misa masiva en el Parque París Londres
- Regresó a Montevideo para un encuentro social y una vigilia juvenil.
Domingo 8 de noviembre
- En la ciudad de Florida se celebrará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica ante el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres
- Por la tarde, despedida oficial en Montevideo y partida hacia Argentina
La segunda etapa de la gira por América Latina del papa León XIV será en Argentina del 8 al 11 de noviembre con un agenda en los siguientes días:
Domingo 8 de noviembre
- Llegada por la tarde a Buenos Aires
- Homenaje en el Monumento al General San Martín
- Encuentro protocolar con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y el Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
- Actividades pastorales en Buenos Aires
- Visitas a sectores vulnerables y obras de caridad de la Iglesia local
Martes 10 de noviembre
- Viaje a la ciudad de Córdoba
- Misa masiva en la Escuela de Aviación Militar (FAdeA)
- Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- Actividades finales en la Basílica de Luján, vuelo rumbo a Perú.
Para la gira por América Latina del papa León XIV en su etapa 3 llegará a Perú con una agenda del 11 al 17 de noviembre:
Miércoles 11 de noviembre
- Arribo a Lima
- Recepción oficial por las autoridades locales
Jueves 12 de noviembre
- Encuentros con el episcopado peruano y líderes de la sociedad civil.
- Vigilia de oración por la noche en el Estadio Nacional.
Viernes 13 de noviembre
- Traslado a Pucallpa para sostener un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao
- Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali
Sábado 14 de noviembre
- Viaje a Chiclayo (diócesis donde fue obispo)
- Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María
- Visita a Santa Cruz de Succhabamba para una misa, y oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.
Domingo 15 de noviembre
- Encuentro multitudinario con los fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Saqsaywaman
- Rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral
Lunes 16 de noviembre
- Visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao
- Misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas
- Ceremonia de despedida oficial
Martes 17 de noviembre
- Despegue del vuelo papal desde la Base Aérea del Callao con rumbo de regreso a Roma.