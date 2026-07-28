Un sismo de magnitud 6.8 sacudió la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu al sur de Japón, la tarde del martes 27 de julio de 2026.

El temblor provocó lesiones, incendios y daños en infraestructura, incluyendo el descarrilamiento de un tren en Yatsushiro y afectaciones en el histórico Castillo de Kumamoto.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó apagones y daños en carreteras y edificios, mientras la Agencia Meteorológica emitió y luego levantó una alerta de tsunami.

Expertos advierten posibles réplicas en los próximos días.

Sismo de magnitud 6.8 deja 40 víctimas en Japón

El temblor de hoy en Japón dejó sentir su fuerza especialmente en la ciudad de Yatsushiro, donde un hospital local informó haber recibido a unas 40 personas con diversas lesiones.

En la misma localidad, las autoridades reportaron el descarrilamiento de un tren en la estación de Yatsushiro.

Por su parte, el histórico Castillo de Kumamoto sufrió daños en varios de sus emblemáticos muros de piedra.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó reportes de daños en carreteras, puentes y edificios, así como la presencia de incendios y apagones en las zonas afectadas.

Sanae Takaichi instó a la población a priorizar la seguridad y tener precaución con fragmentos de vidrio roto y posibles incendios domésticos.

Japón emitió breve alerta de tsunami tras temblor de hoy

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, afectando las costas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga.

No obstante, la alerta de tsunami fue levantada dos horas después al no observarse anomalías mayores.

El gobierno japonés ha establecido un grupo de trabajo para evaluar el alcance total de los daños y coordinar las operaciones de rescate.

El Ministerio de Defensa, por su parte, desplegó aeronaves para realizar un reconocimiento aéreo de la zona de desastre.

Sismo provoca suspensión de trenes en Japón

El sismo provocó la suspensión de los trenes bala Shinkansen y las líneas locales en Kyushu por motivos de seguridad.

Asimismo, la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, dejando a la terminal sin una perspectiva clara para reanudar sus operaciones.

En cuanto a la seguridad energética, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en las tres centrales nucleares cercanas.

Advierten que habrá réplicas en Japón

Expertos de la Agencia Meteorológica de Japón advirtieron que la actividad sísmica en la zona sigue siendo activa debido a la naturaleza superficial del terremoto.

Se ha pedido a los residentes mantener la cautela durante los próximos dos o tres días ante la posibilidad de fuertes réplicas.

El temblor de hoy en Japón revive el temor en una región que ya fue golpeada en 2016 por un terremoto devastador que causó más de 50 muertes y destruyó miles de viviendas.