Recientemente la Casa Blanca compartió una imagen en X con el slogan “Make America Great Again”, usando elementos del juego Pokopia, cosa que no agradó a The Pokémon Company.

Lo que desató un reclamo inmediato por parte de la mencionada The Pokémon Company, deslindándose de la publicación de la Casa Blanca.

Pokémon aclara que la Casa Blanca uso Pokopia sin permiso

A través de un comunicado lanzado por el portavoz Sravanthi Dev, The Pokémon Company señaló que la Casa Blanca uso elementos de Pokopia sin permiso.

Imagen de Pokémon de la Casa Blanca (@WhiteHouse)

Tenemos conocimiento de contenido social reciente que incluye imágenes asociadas con nuestra marca. No participamos en su creación ni distribución, y no se autorizó el uso de nuestra propiedad intelectual. Nuestra misión es unir al mundo, y esta misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política. Sravanthi Dev, portavoz de The Pokémon Company

Asimismo, The Pokémon Company mencionó que no participaron en la creación de la imagen de propaganda usada por la Casa Blanca.

Reiterando que ellos no están afiliados a ninguna corriente o agenda política, pues su única misión es unir al mundo a través de sus diversos juegos y productos.

Lo que hacía esta imagen era replicar la portada de Pokopia; pero en lugar del nombre del juego, se usaba la tipografía para escribir “Make America Great Again”.

Cosa que fue interpretada por muchos fans de la franquicia, como una manera de la Casa Blanca de colgarse del reciente juego de la franquicia para promocionar su propaganda militar.

Es la segunda vez que Pokémon le reclama a la Casa Blanca

Lo interesante del caso es que esta es la segunda vez en menos de un año que Pokémon le reclama a la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos, por usar su contenido.

Apenas en septiembre de 2025, Pokémon le reclamó a la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional por usar imágenes de la franquicia con videos de las redadas de ICE.

Señalando lo mismo que con Pokopia, que no habían participado en la elaboración de ese video, que no están afiliados a ninguna corriente política y que Estados Unidos uso el contenido sin permiso.

De momento ni The Pokémon Company ni Nintendo planean demandar al gobierno de Estados Unidos por este uso indebido de contenido, pero sí lo condenan enérgicamente.