El megayate Lady Moura de Ricardo Salinas Pliego fue visto en la Playa Gandía, donde se le vio fondear frente a la costa española.

La embarcación fue vista desde la noche del 6 de julio en la playa ubicada en Valencia, España; el megayate comenzó su ruta el 3 de julio en el puerto de Málaga.

Megayate de Ricardo Salinas Pliego recorre costas de España

El megayate de Ricardo Salinas Pliego, Lady Moura, inició un recorrido por las costas de España el pasado 3 de julio al salir del puerto de Málaga.

Lady Moura navegó por 3 días antes de fondear en Gandía, playa de Valencia, donde pasó la noche del 6 de julio.

Este megayate propiedad de Ricardo Salinas Pliego es una de las embarcaciones más caras del mundo, con un costo aproximado de 200 millones de dólares, según Cadena Ser.

¿Cómo es Lady Moura? El megayate de Ricardo Salinas Pliego tiene helipuerto y gimnasio

El megayate Lady Moura es una embarcación con casco de acero y capacidad para navegar de 22 nudos, con una velocidad de crucero de 14 nudos.

El Lady Moura tiene capacidad para una tripulación de 71 personas y hasta 27 invitados.

Asimismo, cuenta con:

helipuerto

gimnasio

sala de cine

discoteca

Asimismo, se puede ver su nombre en el babor, estribor y popa del navío tallados en oro de 24 quilates.