El narcotraficante mexicano Servando Gómez Martínez “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, se prepara para comparecer ante las autoridades de Estados Unidos el próximo 17 de marzo de 2026.

Se trata de una audiencia clave contra “La Tuta”, por lo que reportes señalan que se encuentra negociando un posible acuerdo con el objetivo de evitar la cadena perpetua.

La Tuta busca acuerdo para evitar cadena perpetua en Estados Unidos

“La Tuta” se presentará el 17 de marzo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, en donde se llevará a cabo la audiencia en su contra a cargo del juez federal John G. Koeltl.

Además de traficar drogas, la Fiscalía de Nueva York señala que exlíder de Los Caballeros Templarios es responsable de asesinatos, secuestros y ataques armados con el fin de resguardar las operaciones de su organización criminal.

En caso de que el jurado encuentro culpable a Servando Gómez Martínez, enfrentaría una condena que va de los diez años y hasta la posibilidad de cadena perpetua.

Sin embargo, el propio juez Koeltl autorizó posponer la audiencia inicial, prevista originalmente para diciembre de 2025, con el fin de conceder un tiempo para que la Fiscalía negociara un posible acuerdo de culpabilidad.

Reportes señalan que “La Tuta”, a través de su abogado defensor, Thomas Ambrosio, sostiene negociaciones para buscar alcanzar un acuerdo de culpabilidad que evite un juicio público que lleve a la cadena perpetua en contra del exlíder de Los Caballeros Templarios.