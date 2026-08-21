La reina Camila reveló que mantener en secreto el cáncer del rey Carlos III fue especialmente difícil durante los primeros meses posteriores al diagnóstico.

La confesión ocurrió durante una conversación con Laura Lee, directora de la organización benéfica Maggie’s, dedicada a brindar apoyo emocional a personas afectadas por esta enfermedad.

Camila recordó que conoció el diagnóstico mientras cumplía un compromiso oficial en un hospital de Londres, donde tuvo que guardar silencio hasta el anuncio.

Camila recuerda el momento en que conoció el diagnóstico de Carlos III

En enero de 2024, Camila inauguró un nuevo centro de Maggie’s en el hospital Royal Free, poco después de enterarse de la enfermedad del rey Carlos III.

La reina explicó que no podía hablar públicamente sobre el diagnóstico porque todavía no se había realizado el anuncio oficial desde la Casa Real.

Le dicen a Carlos III “no eres nuestro rey” en visita a Australia (Dan Himbrechts / AP)

Durante aquella visita, observó de cerca a pacientes con cáncer y sus familiares, una experiencia que, según relató, reforzó su valoración sobre el trabajo de Maggie’s.

“Nadie podía decir nada en aquel momento”, recordó Camila al explicar las circunstancias que rodearon su compromiso público mientras conocía la situación de su esposo.

La reina admitió que estuvo a punto de revelar la información, aunque finalmente decidió guardar silencio porque consideró que todavía no era el momento adecuado.

El diagnóstico de Carlos III fue comunicado públicamente en febrero de 2024, aunque el Palacio de Buckingham no ha informado qué tipo específico de cáncer padece.

Más de 2 años después, el monarca continúa recibiendo tratamiento oncológico, mientras el Palacio de Buckingham ha señalado que su estado de salud evoluciona favorablemente.