El Gobierno de Estados Unidos aprobó que Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”,, fundador del Cártel de Sinaloa, se reúna con su nuevo abogado en el penal de máxima seguridad ADX-Florence, Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, podrá establecer comunicaciones formales con su nuevo abogado, incluidas las visitas personales, en el penal de máxima seguridad de Colorado.

Así lo confirmó el propio abogado defensor, Israel José Encinosa, en un oficio dirigido al juez federal Brian Cogan, quien es el responsable del juicio y condena de por vida de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo“.

Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, podrá tener visitas de su abogado en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence

La decisión de que Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, pueda reunirse con su nuevo abogado en la cárcel de ADX-Florence, Estados Unidos, ocurre luego de que el capo enviara una carta al juez Brian Cogan.

En la misiva, Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, denunciaba que no se le había permitido tener llamadas ni contacto con su nuevo abogado defensor, Israel José Encinosa.

Por estas circunstancias, este 11 de agosto el capo recibió autorización para mantener llamadas telefónicas y hasta visitas personales de su abogado en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence.

“El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera . De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, se lee en el oficio compartido por el abogado.

Israel Encinosa (Especial)

¿Cuándo se reunirá Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa?

A pesar de la autorización para mantener reuniones en el penal de máxima seguridad ADX-Florence, Estados Unidos, aún no hay una fecha concreta para el encuentro entre Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa.

Esto se debe, en parte, a que el oficio compartido por el abogado contiene las quejas de “el Chapo” de hace más de dos meses, fecha en la que el defensor ya había sido autorizado para establecer contacto con el capo.

Es decir, por ahora no hay asuntos pendientes que ameriten de manera inmediata la comunicación entre Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa.