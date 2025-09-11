Polonia toma acciones tras ataque ruso con drones a Ucrania en medio de la guerra Rusia Ucrania que llega a su día 1996.

La incursión de una serie de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Polonia el miércoles 10 de septiembre pasado.

Rusia empleó en total en este ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones, según datos de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.

Es por ello que aliados y comunidad internacional, así como Polonia piden respuestas de este ataque ruso.

Polonia toma acciones tras ataque ruso con drones en medio de la guerra en Ucrania; convoca a la ONU

Polonia anunció este jueves que restringirá el tráfico aéreo en la parte oriental del país y solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones, presuntamente rusos, en su territorio.

Ante estos ataques es la primera vez que un país miembro de la OTAN derriba estos drones.

Asimismo, Varsovia, reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.

Polonia pretende así “llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes perpetrado por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y de la OTAN”, declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski, a la emisora RMF FM.

Según él, la intrusión “no es solo una prueba para Polonia, es una prueba para toda la OTAN, y no solo militar, sino también política”.

Polonia toma acciones tras ataque ruso con drones en medio de la guerra en Ucrania; cerrará su espacio aéreo

En consecuencia de estos ataques, Polonia decidió cerrar su espacio aéreo por “seguridad nacional”.

El portavoz de la agencia, Marcin Hadaj, aseguró que cerrarán el espacio aéreo de Polonia, salvo excepciones, a lo largo de la frontera con Bielorrusia y Ucrania, a partir del jueves y hasta el 9 de diciembre.

El portavoz precisó que estas limitaciones se extienden hasta una altitud de tres kilómetros y “no afectan a la aviación civil” que vuele más alto.

La zona de restricción se extiende en Polonia en una franja de 26 a 46 kilómetros de profundidad, y establece que el sobrevuelo de drones en la zona afectada está prohibido “día y noche”.

Por su parte, Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país, y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

Con información de AFP