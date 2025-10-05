La titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que los Cárteles del narcotráfico ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por matar agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En declaraciones emitidas para Fox News, Kristi Noem denunció que la violencia contra agentes federales de Estados Unidos ha incrementado un 830% durante la actual administración del presidente Donald Trump.

Kristi Noem: Cárteles del narcotráfico ofrecen recompensas por secuestrar y matar agentes del ICE

En entrevista para Fox News, Kristi Noem señaló que tanto pandillas como Cárteles del narcotráfico están ofreciendo recompensas por la violencia en contra de oficiales federales, principalmente en contra de agentes de ICE.

Manifestó que según información obtenida por áreas de inteligencia, estos criminales ofrecen 2 mil dólares por secuestrar y 10 mil dólares por matar a un agente de ICE.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calificó estos hechos como “extremadamente peligrosos y sin precedentes”.

Kristi Noem detalló que pandillas y Cárteles del narcotráfico están reclutando gente para atacar a los agentes federales, además de llevar a cabo elaborados plantes para matarlos.

Ante esta situación, la funcionaria de Estados Unidos dejó claro que los agentes de ICE que corren riesgo ya cuentan con protección adicional, como una medida de seguridad para resguardar su integridad.

Kristi Noem acusó que la violencia contra los agentes federales no es un acto de “libertad de expresión”, sino de una batalla del “Estado de derecho contra la anarquía”, la cual adelantó “ganarán” a como de lugar.