La popular e icónica marca Kit Kat, producida a nivel mundial por la empresa Nestlé, aseguró que no hay escasez de chocolate tras el robo que sufriera en Europa.

De acuerdo con la propia Kit Kat, sufrió el robo 12 toneladas de chocolates, las cuales eran transportadas en un camión Nestlé que desapareció durante el trayecto que realizaba de Italia a Polonia.

“Podemos confirmar que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas mientras estaban en tránsito entre nuestra fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia”. Kit Kat

Kit Kat descarta riesgo de escasez de chocolate por robo en Europa; autoridades ya investigan

A través de un comunicado, Kit Kat afirmó que no existe ningún riesgo de escasez de chocolate tras el robo de 12 toneladas, al menos 413 mil 793 de sus barras en Europa, pues señaló el suministro está asegurado.

Asimismo, señaló que no existe riesgo alguno para el consumidor, pese a que hasta el momento se desconoce cuál es el paradero del camión de Nestlé y de la mercancía robada.

“no hay preocupaciones por la seguridad del consumidor y el suministro no se verá afectado”. Kit Kat

Esto luego de que un primer mensaje emitido por Nestlé, la compañía advirtiera que el robo podría provocar escasez de chocolate en las próximas semanas.

Lo anterior, debido a que las ventas de barras de Kit Kat se dispara durante marzo y abril, ante las celebraciones a nivel mundial que ocurren durante esta época del año.

Kit Kat señaló en su mensaje que se encuentra trabajando con las autoridades locales en las investigaciones por el robo, así como con los socios de Nestlé encargados de la cadena de suministro de sus barras.

Esto con la intención de dar con los responsables del robo, así como asegurar la mercancía y ponerla bajo resguardo.