Luego de registrarse fallas masivas en servicios de Estados Unidos, la Casa Blanca informó el nombramiento de Kirsten Davies como la nueva titular de la dirección de Ciberseguridad.

El anuncio se produjo poco después del regreso del presidente Donald Trump de la cumbre APEC 2026, durante la cual minimizó los incidentes al afirmar que “cosas así suceden”.

En ese encargo, Kirsten Davies asume las funciones que anteriormente competían a Sean Cairncross, cuya administración se vio marcada por fallas en Microsoft, Chase Bank, el control aéreo y la NSA.

Sean Cairncross (Especial)

Kirsten Davies reemplaza a Sean Cairncross en dirección de Ciberseguridad

La Casa Blanca designó a Kirsten Davies como nueva directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos el jueves 19 de noviembre, en reemplazo de Sean Cairncross.

En un mensaje de agradecimiento, la nueva funcionaria en el gabinete de Donald Trump reconoció que actualmente Estados Unidos se encuentra en un momento de retos debido al amplio desarrollo tecnológico.

Nuestra nación se encuentra en la encrucijada de las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas, con nuestra forma de vida estadounidense cada vez más interconectada. Kirsten Davies, titular de la dirección de Ciberseguridad en Estados Unidos

Kirsten Davies señaló que esto representa una oportunidad para dominar el panorama cibernético para las generaciones venideras, lo cual es posible mediante la modernización y formación de talento cibernético.

mensaje de Kirsten Davies (Captura de pantalla )

Kirsten Davies llega en medio de fallas en servicios de Estados Unidos

Previo a la llegada de Kirsten Davies, millones de personas se vieron afectadas por fallas en servicios de Estados Unidos. Las intermitencias y bloqueos afectaron a sectores como:

Microsoft

Chase Bank

Tráfico aéreo

Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Frente a los rumores de ciberataques extranjeros, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que “las fallas técnicas estén relacionadas entre sí o con un actor malicioso”.