El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sufrió un ciberataque que comprometió el sistema encargado de gestionar los pagos destinados a agricultores, según dos exfuncionarios citados por NBC News.

La intrusión habría sido provocada por un agente externo y podría representar un riesgo para otras plataformas internas de la dependencia, aunque todavía se desconoce quién sería responsable.

Entre la información potencialmente expuesta figurarían datos de inspecciones alimentarias e investigaciones sobre enfermedades transmitidas por animales, de acuerdo con uno de los antiguos funcionarios consultados.

¿Qué se sabe del ciberataque al Departamento de Agricultura?

Los exfuncionarios explicaron que el ciberataque afectó el sistema que administra los pagos a productores agrícolas, pero advirtieron que el acceso podría extenderse a otras redes del gobierno de Estados Unidos.

Uno de ellos señaló que, desde esa plataforma, también podría existir acceso a información sobre inspecciones de alimentos y enfermedades animales, sin confirmar que hubiera ocurrido.

Ciberataque (imagen ilustrativa) (Internet)

Las fuentes relacionaron las condiciones de seguridad informática con cambios administrativos recientes, pues la oficina responsable de mantener actualizados los sistemas fue desmantelada.

Además, el director de información del USDA fue despedido durante los recortes presupuestarios impulsados el año pasado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El incidente se diferencia de otras interrupciones registradas la semana pasada, atribuidas a actualizaciones de software y vulnerabilidades, pues sería la primera brecha causada externamente.

La situación se suma a una serie de episodios cibernéticos que motivaron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a responder ante el Congreso.

Por otra parte, fuentes oficiales informaron a NBC News que Sean Cairncross, encargado de ciberseguridad de la Casa Blanca desde agosto de 2025, dejará su puesto.

La identidad de los responsables sigue sin conocerse, mientras el USDA y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad no respondieron de inmediato a NBC News.