Jimmy Gomez renunció al Congreso de Estados Unidos luego de publicarse un informe en el que se le señalaba de conducta sexual indebida contra una asistente en el Capitolio.

La dimisión del cargo fue presentada por el congresista demócrata por California este lunes 23 de noviembre, poco después de la publicación del Comité de Ética.

Mientras que Jimmy Gomez expresó “lamentar los errores” fuera de su matrimonio, las abogadas de la víctima lo acusan de realizar insinuaciones sexuales no deseadas y mantener contacto físico inapropiado.

Jimmy Gomez y su esposa (Jimmy Gomez en Facebook)

Jimmy Gomez acosó a trabajadora hasta orillarla a renunciar; acusan abogadas

Jimmy Gomez dejó su escaño en el Congreso de Estados Unidos después de que el Comité de Ética hiciera público el informe en que se señala la existencia de “pruebas sustanciales” de conducta sexual inapropiada.

En una entrevista para CNN, las abogadas de la víctima dijeron que el informe confirma que Jimmy Gómez acosó y agredió sexualmente a la mujer mientras trabajaba como asistente en el Capitolio.

El representante Gómez abusó del poder que le otorgaron los votantes al agredir a esta joven, destruyendo de hecho sus sueños de una carrera en el servicio público. abogadas Lisa J. Banks y Sarah E.

De acuerdo con las abogadas Lisa J. Banks y Sarah E., dicho informe también incluye insinuaciones sexuales no deseadas y contacto sexual con una empleada de la Cámara.

El informe indica que la conducta de Jimmy Gómez provocó en la asistente un sufrimiento significativo y sostenido, siendo un factor determinante para que decidiera abandonar definitivamente su puesto en la Cámara.

Jimmy Gomez (Jimmy Gomez en Facebook)

Jimmy Gomez dejará el Congreso de Estados Unidos el 1 de diciembre de 2026

Conforme a las leyes estadounidense, se tenía previsto que Jimmy Gomez dejara el cargo oficialmente el 3 de enero, cuando termina la legislatura, ya que perdió la reelección en 2027.

No obstante, a raíz de las acusaciones, este proceso se acelerará y renunciará el próximo 1 de diciembre para permitir que su equipo trate los asuntos de los ciudadanos.

Aunque expresó su desacuerdo con algunas conclusiones del informe, reconoció que no tenía otra opción que renunciar y dijo lamentar los errores personales que cometió fuera de su matrimonio.