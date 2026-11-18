Paris Hilton volvió al Congreso de Estados Unidos para pedir que se apruebe DEFIANCE, la ley contra las deepfakes sexuales tanto en su creación como la difusión; reitera que no se detendrá hasta que se promulgue.

Ahora, la inteligencia artificial se ha convertido un arma nueva, no es necesario tocarnos ni conocernos, nunca ha sido más fácil fabricar imágenes sexualizadas para destruir nuestra reputación, destruir nuestras carreras y silenciarnos. Paris Hilton

La socialité estadounidense destacó que dicha ley no se trata de una iniciativa partidista.

Para ejemplo de dicha violencia, Paris Hilton señaló de las 156 mujeres que integran el Congreso, al menos 83 tienen una imagen generada con inteligencia artificial para su sexualización.

Paris Hilton regresa al Congreso de Estados Unidos para exigir la aprobación de la ley contra deepfakes sexuales

La tarde de este martes 17 de noviembre, Paris Hilton regresó al Congreso para exigir a los representantes que aprueben la ley DEFIANCE (Desarmar Imágenes Falsas Explícitas y Ediciones no Consensuadas).

Como destacó también Paris Hilton, la Cámara de Representantes de Estados Unidos debe repetir la acción del Senado y aprobar la ley antes de que termine este 2026 y no perder el progreso contra las deepfakes sexuales.

Paris Hilton pidió que aprueben este proyecto de ley para evitar que las mismas congresistas sean víctimas de las deepfakes sexuales, así como otras 50 millones de personas, principalmente mujeres y niñas.

Añadió que las más de 100 mil imágenes creadas con inteligencia artificial de índole pornográfico, han destruido vidas, tanto académica como profesionalmente, todo para seguir avergonzando el cuerpo.

Paris Hilton insta al Congreso de Estados Unidos de proteger de las deepfakes sexuales sin partidos

En la rueda de prensa, Paris Hilton hizo un llamado al Congreso, para aprobar la ley y pasar a la historia como defensores de las mujeres con el avance de DEFIANCE, así como castigar a quienes creen deepfakes sexuales.

Asimismo, Paris Hilton señaló que la ley contra los deepfakes sexuales no se trata de un tema demócrata o republicano, sino que es un asunto humano y la defensa de las mujeres contra la violencia no debe ser un tema político.

Por lo cual, reiteró que se está luchando contra los cobardes, quienes crearon las deepfakes sexuales con fines humillantes, ya que el consentimiento no es opcional y el trauma no es entretenimiento.