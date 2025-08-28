Luego de su suntuosa boda en Venecia, Jeff Bezos y Lauren Sánchez fueron captados recorriendo la Ciudad de México (CDMX) a pesar de las críticas que Donald Trump hizo a la capital del país.

De acuerdo con lo indicado por algunos usuarios de redes sociales, el empresario multimillonario y su esposa fueron vistos en diferentes puntos de la ciudad el miércoles 27 de agosto.

La visita que realizaron Jeff Bezos y Lauren Sánchez, se dio a pesar de que algunas semanas atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas en contra de la CDMX.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez recorrieron la CDMX pese a críticas de Donald Trump

El 11 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en La Casa Blanca, en la que salió en defensa de Washington D.C. al asegurar que es una ciudad segura.

Para respaldar sus afirmaciones, el presidente de Estados Unidos señaló que la capital del país es mucho más segura que otras capitales del mundo como la CDMX, de la que dijo, es “uno de los peores lugares del mundo para vivir”.

A pesar de las críticas que Donald Trump hizo en contra de la CDMX, uno de los hombres más ricos del mundo y su esposa, Jeff Bezos y Lauren Sánchez, recorrieron la ciudad a 2 meses de su boda.

Fue el miércoles 27 de agosto cuando Jeff Bezzos y Lauren Sánchez fueron captados cerca del medio día en el Museo Frida Kahlo que se ubica en la Colonia Del Carmen, de la alcaldía Coyoacán.

La revista especializada en entretenimiento y estilo de vida, Quién, compartió en redes sociales un video en el que se les puede ver a las afueras del recinto que también es conocido como La Caza Azul.

Sobre dicha visita al museo, que habría precedido a una parada en el bar Handshake de la colonia Juárez, circula una foto en la que se observa a la paraje saliendo del recinto cultural en Coyoacán.

Donald Trump lanzó duras críticas contra la CDMX

Durante una conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca el pasado 11 de agosto, Donald Trump calificó a la CDMX como uno de “los peores lugares del mundo para vivir”, junto con ciudades como Bogotá, Lima e Islamabad.

Así lo afirmó Donald Trump al asegurar que la violencia en Washington D.C. no se compara con la de la CDMX, aunque reconoció que la capital estadounidense enfrenta una crisis de seguridad más grave que esas ciudades.

Al anunciar la federalización de la policía en Washington, el presidente justificó la puesta en marcha de la medida al hacer mencionó de estadísticas de homicidios que, según él, superan las de la CDMX y otras capitales latinoamericanas.

Por dicho panorama, acusón que la capital de Estados Unidos se ha convertido en una ciudad sin leyes y prometió limpiarla con apoyo de la Guardia Nacional y personal militar si fuera necesario.

En torno a las críticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que la CDMX no es la ciudad más insegura de América Latina y aseveró que Donald Trump desconoce los datos reales sobre homicidios y población comparada.