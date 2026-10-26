El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un nuevo cargo contra el abogado y exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.

Se le acusa de filtrar información clasificada de defensa nacional y de conspiración en 2016. Caso que había permanecido bajo secreto judicial desde el 5 de octubre del presente año.

Apenas la semana pasada, la defensa del exfuncionario público estadounidense -de 65 años- presentó una moción para la desestimación de los cargos en su contra.

Hasta el momento no ha sido formalmente imputado por el presente caso federal.

James Comey es acusado de filtrar información de defensa nacional a un periodista

James Comey es acusado de dirigir a un individuo, “a través de uno y más co-conspiradores”, para revelar información de defensa nacional a un reportero en una publicación nacional de noticias en 2016, mientras era director del FBI.

James Comey, exdirector del FBI (@comey / Instagram)

Documentos judiciales firmados por Trent McCotter, fiscal general adjunto interino de los Estados Unidos, muestran que los cargos se presentaron exactamente 10 años después de que se produjera la supuesta filtración.

Al respecto, Patrick Fitzgerald, la defensa argumenta que la acusación está relacionada a un artículo que apareció en The New York Times en octubre de 2016, el cual ya ha sido investigado sin resultar cargos.

“Ahora, 10 años después de que se publicara el artículo, el gobierno presentó una ‘información’ contra el Sr. Comey que no fue aprobada por un juez ni emitida por un gran jurado. Pretende acusar al Sr. Comey de delitos que no cometió” Patrick Fitzgerald. Abogado de James Comey

La revelación de los cargos contra el exdirector del FBI, coincide con el día en que un juez de Nueva York dictaminó que el Departamento de Justicia por parte de la administración de Trump, había despedido ilegalmente a la hija mayor de Comey, Maureen Comey, en julio de 2025.

Maureen Comey dijo haber sido despedida por quién era su padre aún cuando las leyes federales que prohíben el despido de funcionarios públicos por razones políticas y garantizaban el debido proceso a los empleados federales en disputas laborales.

James Comey reacciona al nuevo cargo en su contra

James Comey, quien ya enfrentaba otros procesos legales por presunto falso testimonio y obstrucción ante el Congreso, incluido un caso en Carolina del Norte por una publicación en redes sociales relacionada con conchas de mar (caso “8647”), reaccionó al nuevo cargo.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, James Comey tachó de espantoso el abuso de poder que ejerce el Departamento de Justicia. Así como reiteró ser inocente y para probarlo recurrirá al poder judicial independiente.

“Bueno, están de vuelta, otra vez. Casi sería gracioso si no fuera un abuso tan espantoso del Departamento de Justicia, uno al que no podemos adormecernos. Nada ha cambiado conmigo, todavía soy inocente. Todavía no le tengo miedo a esta gente, y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente“, dijo. James Comey. Exdirector del FBI

Finalmente, el exfuncionario dio por hecho que la batalla legal será larga y dura, pero no lo suficiente para perder la fe y mantener la rectitud.