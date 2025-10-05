De cara a las negociaciones para lograr la paz en Gaza, se informó que funcionarios de Israel, Hamás y Estados Unidos (EE.UU) se reunirán en El Cairo, en Egipto.

Por el lado de Estados Unidos, se informó que el enviado Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, partieron rumbo a Egipto este 4 de octubre de 2025.

El objetivo será mantener conversaciones con negociadores israelíes y de Hamás, para poner fin a la guerra que aún continua en Gaza, a pesar de los llamamientos de Donal Trump a Israel para cesar inmediatamente el fuego.

Donald Trump critica a la ONU por reconocer a Palestina como estado (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Reunión buscará acelerar las negociaciones de paz en Gaza

Fuentes oficiales informaron a la agencia EFE que el objetivo de esta reunión en Egipto es “acelerar las discusiones para concretar la paz antes del despliegue del gobierno provisional en Gaza”.

La reunión podría abordar el objetivo de discutir el plan de 20 puntos para Gaza que presentó Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Parte de los puntos acordados, son:

Fin inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza

Liberación de todos los rehenes por parte de Hamas

Salida del ejército de Gaza

Formación de un gobierno de transición, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair

Negociaciones sobre la posibilidad de un Estado palestino (punto rechazado por Netanyahu)

Hasta ahora, Egipto ha reiterado su papel como mediador fundamental en las negociaciones, por lo que su participación sería vital para llegar a la paz en Gaza.