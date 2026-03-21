Las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron que los misiles de Irán podrían alcanzar una distancia de 4 mil kilómetros, rango suficiente para afectar buena parte de Europa.

“El régimen terrorista iraní lanzó por primera vez desde el inicio de la Operación León Rugiente un misil de largo alcance que podía alcanzar una distancia de 4.000 km” Israel

De igual forma, Israel aseguró que el gobierno de Irán, al que calificó de “régimen terrorista”, ha llevado a cabo ataques contra 12 países de la región, con una capacidad militar que podría implicar riesgos mayores.

El ataque de Irán a Israel con 180 misiles abre la puerta a la guerra total (Especial)

Israel califica a Irán como una “amenaza global”

Según Israel, durante la Operación León Ascendente, desplegada en junio de 2025, las FDI revelaron que el régimen iraní tenía la intención de desarrollar misiles con un alcance de 4 mil km.

En caso de que estos misiles fueran utilizados -advirtió entonces el gobierno israelí-, decenas de países correrían peligro en:

Europa

Asia

África

Sobre ese argumento, Israel reiteró que "el régimen terrorista iraní" representa una amenaza global, ahora “con misiles que pueden alcanzar Londres, París o Berlín”.

Israel advierte que misiles de Irán podrían alcanzar Europa (AP )

Irán habría utilizado su misil de mediano alcance en la base Diego García

Medios locales informaron la noche del viernes que Irán desplegó un ataque en Diego García, base en el Océano Índico, la cual es operada conjuntamente por Estados Unidos y Reino Unido.

El asunto es de especial importancia porque Diego García se encuentra a unos 3.800 km de Irán, lo que contradice la afirmación anterior del régimen de que sus misiles eran de corto alcance y solo podían alcanzar 2 mil km.