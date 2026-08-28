Isha Foundation es una de las organizaciones con más afectados por la riada en Nepal.

De acuerdo con la más reciente actualización, más de 80 personas del Grupo S3, vinculadas a la institución sin fines de lucro, permanecen desaparecidas.

Entres las víctimas del desastre están 77 peregrinos de 19 países que se encontraban en el puesto de inmigración en Gyirong en la frontera nepalí, cuando se produjo la inundación tras regresar del peregrinaje espiritual a Kailash Mansarovar.

Líder de Isha Foundation se quiebra al hablar del grupo que desapareció en la riada en Nepal

El fundador y líder espiritual de la Isha Foundation, Jaggi Vasudev, conocido como Sadhguru, se quebró al confirmar del grupo de peregrinos afectados por la riada en Nepal el pasado 26 de agosto.

Sadhguru explicó que recibió un mensaje al líder del grupo, Ishanga Praveen, a las 9:05 a.m., indicando que habían llegado al puesto de inmigración.

No obstante, la inundación repentina se dio a las 9:14 a.m. siendo el edificio donde estaban los peregrinos uno de los que terminó arrasado por la riada.

El grupo de víctimas estaba conformado por 34 hombres y 46 mujeres.

Aunque el líder espiritual de Isha Foundation y miembros de la organización intentaron acercarse a la zona, no pudieron llegar, ya que las autoridades no permitieron el acceso.

Maa Gambhiri, coordinadora del programa Isha Sacred Walks, reveló que con la institución participaron 21 grupos en la peregrinación.

Un total de 495 personas completaron el viaje y lograron regresar a casa. Mientras que 743 participantes siguen en el Tíbet en diferentes etapas de la peregrinación.

Por su parte, 148 aún están en Katmandú a la espera de hacer su viaje. No obstante, Isha Foundation evalúa la seguridad de la peregrinaje tras la tragedia.

Ante la riada en Nepal, se han dado diversas reacciones, incluida la de Lesli Crispi enlace comunitario de Isha Foundation, quien gestiona la comunicación con las familias afectadas en Estados Unidos.

En entrevista con la BBC, Leslie Crispi reconoció que el incidente ha sido “abrumador y devastador”.

Aunque puntualizó que se están organizando para obtener información sobre las víctimas.

Riada en Nepal (Especial)

Isha Foundation mantiene la esperanza de encontrar miembros supervivientes a la riada en Nepal

Después de más de dos días de la riada en Nepal, familiares de las víctimas esperan noticias positivas de sus seres queridos.

Según reveló Maa Gambhiri, aún tienen la “esperanza de que haya supervivientes”.

Además indicó que la fundación colabora con las autoridades para las labores de búsqueda, identificación y actividades de socorro.