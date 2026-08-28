Alex es uno de los más de 80 integrantes de Isha Foundation desaparecidos tras la riada en Nepal y sus seres queridos buscan dar con su paradero.

Vía redes sociales, se lanzó un mensaje para pedir información acerca de Alex, quien formaba parte del Grupo S3 que estaba entre la frontera entre Nepal-China el 26 de agosto de 2026, cuando ocurrió la tragedia.

“Si usted se encontraba en la frontera entre Nepal y China la mañana del deslizamiento de tierra, o conoce a alguien que estuviera allí, por favor, envíeme un mensaje. Estamos buscando a nuestro amigo Alex. Estuvo allí esa mañana y formaba parte del Grupo S3. Cruzó la frontera, pero no hemos vuelto a saber de él”. Familiares de Alex

Alex, uno de los más de 80 integrantes de Isha Foundation, sigue desaparecido tras riada en Nepal

Las labores de búsqueda tras la riada en Nepal continúan. Entre los desaparecidos ha destacado el caso de Alex.

Él formaba parte los más de 80 miembros de Isha Foundation, grupo que regresaba de la peregrinación Kailash Mansarovar Yatra y se encontraban junto con sus compañeros en las oficinas de inmigración en Gyirong previo a la riada.

Alex es uno de los más de 80 integrantes de Isha Foundation desaparecidos tras la riada en Nepal (Especial)

La noticia fue confirmada por el fundador y líder espiritual de la Isha Foundation, Jaggi Vasudev, conocido como Sadhguru.

Tras el incidente, Isha Foundation perdió la comunicación con el líder del grupo que tenía experiencia de más de dos décadas.

El guía del grupo se comunicó con la fundación a las 9:05 a.m., minutos antes de que ocurriera el colapso.

De acuerdo con el testimonio de la organización, las más de 80 personas que sufrieron en la riada de Nepal eran 34 hombres y 46 mujeres. Entre ellas había:

22 de Estados Unidos

12 de Canadá

11 de Australia

9 del Reino Unido

4 de Alemania

3 de Francia

3 de Nepal

2 de los Países Bajos

2 de Nueva Zelanda

2 Singapur

2 de España

1 de Finlandia

1 de Hungría

1 de Israel

1 de Lituania

1 de Filipinas

1 de Portugal

1 de Rusia

1 de Sudáfrica

Además, tres voluntarios y un médico que se alojaban en hoteles cercanos también están desaparecidos.

Las víctimas de Isha Foundation forman parte de las 1,500 personas desaparecidas tras la riada en Nepal. Autoridades han confirmado hasta el momento 538 muertos.