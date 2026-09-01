Este 1 de septiembre de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán.

El ataque comenzó a las 12 horas del este de Estados Unidos, informó por medio de X el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Sin mencionar cuáles y cuántos fueron los objetivos alcanzados, el Departamento de Defensa de Estados Unidos justificó la operación con los recientes intentos de la Guardia Revolucionaria de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz así como cuerpos militares estadounidenses desplegados en la región.

Estados Unidos lanza nuevo ataque contra Irán (@CENTCOM / X)

Medios iraníes confirmaron el ataque proveniente del país gobernado por Donald Trump, de 80 años.

Se reportaron explosiones en zonas como Bandar Abbas. El medio iraní Press Tv informó sobre cinco explosiones en la isla de Qeshm y cuatro más en el estrecho de Ormuz.

La operación tuvo lugar dos días después de que Estados Unidos bombardeara dos lanzadores de cohetes iraníes en la isla de Larak, en el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes; sin embargo, fueron interceptados por lo que no hubo daños mayores.

Irán responde con advertencia a Estados Unidos

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, asegura que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

Trump amenaza con "borrar de la faz de la tierra" a Irán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Qalibaf, de 65 años, advierte que un bloqueo naval se considera una acción militar en el derecho internacional.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos impida a Irán exportar petróleo desde el golfo Pérsico, asegura que nadie más podrá hacerlo.

Advierte que la República Islámica tampoco permitirá el tránsito de petroleros por la ruta sureña cercana a la costa de Omán al considerar que su uso contradice el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio.