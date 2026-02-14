Una investigación del Departamento del Tesoro, en Estados Unidos, reveló supuestos vínculos entre los hijos de narcotraficantes con la IMG Academy, una escuela de élite deportiva ubicada en Florida.

En su comunicado, se explica que en 2018 un supuesto narcotraficante mexicano inscribió a su hijo en uno de los programas de IMG Academy, donde pagó más de 90 mil dólares anuales hasta la graduación en 2023.

Un segundo supuesto narcotraficante también inscribió a su hijo a la misma a la misma institución en el 2020, pagando hasta 102 mil dólares anuales hasta 2022, año en que el estudiante se retiró del programa.

Imponen sanción a IMG Academy

Durante cinco años consecutivos, IMG Academy llevó a cabo múltiples transacciones con dos personas sancionadas por la OFAC, debido a sus vínculos con un cártel mexicano del narcotráfico.

Para pagar las colegiaturas, los supuestos narcotraficantes realizaban transferencias de individuos y entidades terceros no designados, principalmente ubicados en México, hacia su cuenta bancaria de Estados Unidos.

“Como resultado de la conducta descrita, entre 2019 y 2025 IMG Academy manejó bienes o intereses en bienes en 89 ocasiones, en aparente violación de la Sección 598.202 del Título 31 del Código de Regulaciones Federales”, se indica.

Tras revelarse los tratos del campus, IMG Academy acordó pagar 1 millón 720 mil dólares para resolver aparentes violaciones a las sanciones antinarcóticos de la OFAC, las cuales no constituyen un caso grave.