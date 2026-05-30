Un vuelo de United Airlines con destino a Minneapolis y procedente de Chicago, fue desviado después de que se reportó un presunto intento de secuestro por parte de un pasajero.

De acuerdo, con lo indicado en los reportes, un pasajero que ha sido descrito como “conflictivo” intentó irrumpir en la cabina del avión durante la noche del viernes 29 de mayo.

Por los hechos, se informó que el implicado en el intento de secuestro fue detenido por elementos de la policía en el aeropuerto regional del condado de Dane en Madison.

United Airlines. (The Huffington Post.)

Vuelo con destino a Minneapolis sufrió intento de secuestro

El vuelo UA2005 de United Airlines, que salió de Chicago hacia Minneapolis el 29 de mayo de 2026, fue desviado a Madison, Wisconsin, debido a un presunto intento de secuestro.

Los reportes refieren que el Boeing 737 de United Airlines que transportaba 147 pasajeros y 6 tripulantes, tuvo que desviar su ruta por un incidente con un “pasajero conflictivo”.

Al respecto, se indica que el pasajero hasta ahora desconocido, intentó en varias ocasiones ingresar a la cabina de pilotos, por lo que la tripulación activó los protocolos de emergencia y emitir código transponder 7500.

United Airlines. (The Huffington Post.)

Por ello, la aeronave aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane en Madison a las 21:29 horas, donde personal de seguridad y autoridades locales ya esperaban en pista.

Cabe destacar que en el vuelo viajaban agentes de seguridad fuera de servicio, quienes intervinieron y lograron controlar al pasajero antes del aterrizaje, evitando que se produjeran afectaciones.

Pasajero fue detenido por intentar secuestrar vuelo de United Airlines

Tras la intervención de las autoridades en el vuelo de United Airlines, el pasajero que intentó ingresar a la cabina fue detenido inmediatamente después del aterrizaje en Madison, pues los agentes lo entregaron a las autoridades locales.

La detención ocurrió sin resistencia adicional, por lo que el individuo fue trasladado bajo custodia para su identificación y procesamiento inicial, mientras los pasajeros permanecieron dentro de la aeronave durante la intervención.

Posteriormente, personal de seguridad del aeropuerto confirmó que el detenido fue retirado de la zona de operaciones, se aseguró el perímetro y se permitió la continuación del vuelo hacia Minneapolis.

Además, tras la revisión de seguridad en Madison, el vuelo de United Airlines retomó su ruta y consiguió aterrizar en Minneapolis durante la madrugada del sábado 30 de mayo y sin incidentes adicionales.