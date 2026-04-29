Un vuelo de United impactó un dron rojo a 3,000 pies de altura durante su aproximación a San Diego, en Estados Unidos.

La mañana de este miércoles 29 de abril se reportó un incidente entre el avión Boeing 737 del vuelo 1980 de United Airlines, procedente de San Francisco, y un dron.

Impacta vuelo de United contra un dron rojo a 3,000 pies de altura

Durante un comunicación con control aéreo, un vuelo de United confirmó que chocó contra un dron “brillante”.

Según las grabaciones entre el piloto y la torre de control, el impacto se dio cuando el avión de United volaba en forma perpendicular a la pista, mientras buscaba aterrizar en San Diego.

Avión Boeing 777 (GREG BAKER / AFP)

Tras el incidente, autoridades de aviación ya investigan el origen del dron y si su manejo cumplía con las regulaciones vigentes en espacios aéreos cerca de aeropuertos.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni daños significativos en el avión Boeing 737 del vuelo 1980 de United Airlines.

No obstante, como medida de precaución se activaron los protocolos de seguridad.

Afortunadamente, el avión que transportaba a 48 pasajeros y seis tripulantes, logró aterrizar sin problemas.

El incidente ha generado de nuevo alertas por la seguridad aérea y los riesgos que puede generar el uso de drones debido a que interfieren con las operaciones de los aviones comerciales.

Además de que representa un peligro tanto para pasajeros como para la tripulación de los aviones.