Indonesia enfrenta una emergencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, dejando decenas de personas muertas, cientos de heridos y miles de personas desplazadas.

De acuerdo con la información, las réplicas del terremoto han complicado las labores de emergencia y crece el temor entre la población de Indonesia, quien pide al mundo el envío de ayuda humanitaria.

Solicitan ayuda humanitaria en Indonesia por devastador terremoto de 7.7

Este martes 18 de agosto, las autoridades de Indonesia reportaron que el número de muertos por el devastador terremoto de 7.7 se elevó a 70, mientras que los desplazados suman más de 22 mil personas.

Indonesia pide ayuda humanitaria tras devastador terremoto de 7.7 (Firdia Lisnawati / AP Photo/Firdia Lisnawati)

Indonesia declaró un estado de emergencia de 14 días en Nusa Tenggara Oriental para acelerar la respuesta ante el desastre, además de la habilitación de refugios temporales y servicios médicos de emergencia.

Aunque algunas comunidades han reportado una urgente necesidad de ayuda, el gobierno de Indonesia indicó que no aceptará asistencia extranjera por el momento, al considerar que tiene la capacidad para enfrentar la crisis.

Sin embargo, la organización Wahana Visi Indonesia (WVI) hizo un llamado al mundo para el envío de ayuda humanitaria, detallando que la necesidad prioritaria en las zonas más afectadas son:

Comida

Agua potable

Camillas

Medicinas

Los reportes señalan que la situación es especialmente complicada en las zonas rurales, donde los caminos quedaron bloqueados por deslaves y los daños en la infraestructura dificultan el acceso de los equipos de emergencia.