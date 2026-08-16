Las autoridades de Indonesia actualizaron a 53 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa de la isla de Flores, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y evacuación, hasta este domingo 16 de agosto 2026.

De acuerdo con los balances más recientes, al menos 135 personas resultaron heridas, mientras que más de medio centenar se encuentran en estado grave.

El potente sismo de magnitud 7.7 en Indonesia tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende y provocó daños en distintas infraestructuras, además del desplazamiento de más de 5 mil personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

Sismo de magnitud 6.9 sacude Indonesia; es el segundo en menos de 24 horas (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

¿Cuántas personas murieron por el terremoto en Indonesia?

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD) informó que los 53 muertos se distribuyen de la siguiente manera en diferentes zonas de la provincia tras el terremoto en Indonesia:

Manggarai: 25

Manggarai Oriental: 20

Sikka: 4

Ende: 2

Nagekeo: 1

Manggarai Occidental: 1

El gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, calificó el impacto del terremoto como significativo y señaló que los esfuerzos de las autoridades están concentrados en la búsqueda y evacuación de personas que podrían permanecer atrapadas.

Las labores también incluyen la atención médica de emergencia, la distribución de insumos básicos y la rehabilitación de las vías de transporte que resultaron dañadas por el sismo.

Sismo en Indonesia (EFE)

Terremoto en la isla de Flores de Indonesia provoca cientos de réplicas

La emergencia continúa debido a la actividad sísmica registrada después del terremoto en Indonesia. Las autoridades reportaron 995 réplicas, de las cuales al menos 46 fueron percibidas directamente por la población.

Por su parte, Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres (BNPB), informó que miles de personas abandonaron sus viviendas tras el terremoto ocurrido la mañana del sábado.

El movimiento telúrico también provocó afectaciones en los servicios básicos. Numerosas personas permanecen sin electricidad ni telecomunicaciones, mientras que al menos una vía de acceso quedó inaccesible.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate mientras evalúan los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.7 en la isla de Flores, Indonesia.