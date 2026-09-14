Un trágico naufragio en el mar de Java mantiene en alerta a las autoridades de Indonesia, luego de que el ferry de pasajeros Virgo Transport 8 volcó en medio de fuertes oleajes y condiciones meteorológicas adversas.

El accidente dejó al menos seis personas muertas, más de un centenar de sobrevivientes y decenas de desaparecidos, mientras continúan las intensas labores de búsqueda y rescate.

Equipos navales, aeronaves y personal especializado trabajan contrarreloj alrededor del ferry Virgo Transport 8, que permanece flotando parcialmente, con la esperanza de localizar a más pasajeros con vida.

El ferry Virgo Transport 8 transportaba a 243 personas y 89 vehículos

Según los documentos oficiales de navegación, el ferry Virgo Transport 8 transportaba a 243 personas (213 pasajeros y 30 miembros de la tripulación), así como 89 vehículos.

Antes de que se perdiera toda comunicación cerca de las 2:00 a. m. del domingo 13 de septiembre de 2026, el capitán emitió una señal de auxilio advirtiendo sobre olas de hasta 3 metros de altura y reportando que la nave se estaba escorando.

Horas después, se confirmó que el ferry de pasajeros Virgo Transport 8 había volcado.

El ferry de pasajeros Virgo Transport 8, de 119 metros de eslora, fue fabricada en Japón en 1987 y pertenece a la naviera indonesio PT Virgo Karya Shipping.

La embarcación cubría la ruta marítima desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en la isla de Borneo.

El ferry Virgo Transport 8 flota boca abajo

El ministro de Transporte de Indonesia, Dudy Purwagandhi, informó que las inspecciones aéreas mostraron que el ferry Virgo Transport 8 flota boca abajo y no se ha hundido por completo, por lo que las labores se concentran alrededor del casco.

El operativo se despliega a unos 148 kilómetros al sur de Banjarmasin e involucra a 280 rescatistas, remolcadores, buques de la Marina y helicópteros.

En el puerto Trisakti de Banjarmasin, cientos de familiares aguardan noticias entre la angustia.

El accidente del ferry Virgo Transport 8 pone nuevamente de relieve los riesgos del transporte naviero en Indonesia, un archipiélago de más de 17 mil islas donde este tipo de desastres ocurre con frecuencia debido al escaso cumplimiento de las normas de seguridad.