El domingo 15 de noviembre se registró un incendio cerca del Estadio MetLife en Nueva Jersey; el humo llegó hasta el recinto deportivo y provocó pánico.

Los primeros reportes señalan que el incendio se registró cerca de la estación de tren cercana al Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey a las 6:00 p.m. hora local.

Incendio cerca de Estadio MetLife en Nueva Jersey provoca pánico

Autoridades del Estadio MetLife anunciaron a los asistentes que se mantuviera alejados del lugar donde se registró el incendio; el estadio se encontraba vacío durante el incidente.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el incendio y hasta el momento no hay reportes de heridos.

A fire breaks out near MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, sending thick smoke into the air.



Video from the scene shows dark smoke billowing near the venue as sirens sound in the background.



The stadium was empty at the time, and an announcement reportedly warned of… pic.twitter.com/pdiZTHKFq7 — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

Un video difundido por Fox News se puede ver una columna de humo de varios metros cerca del Estadio de MetLife en Nueva Jersey.

Durante la tarde del domingo se realizó un partido de los Jets y Bufalo Bills de la NFL en el Estadio MetLife en Nueva Jersey; el incendio se registró tras finalizar el partido.

Asistentes del Estadio MetLife no fueron afectados por incendio

El incendio cerca del Estadio MetLife se registró momentos después de que finalizara el partido de la NFL.

Reportes aseguran que el fuego afectó varias carpas instaladas en el acceso general del lado este y de la estación del tren adyacente al recinto.

La mayoría de los aficionados ya habían abandonado el Estadio MetLife y una densa capa de humo ingresó al campo de juego; aún permanecían trabajadores del estadio y periodistas.

No se ha revelado el motivo del incendio y no se reportan heridos, tampoco se menciona si el fuego afectó la estructura principal del estadio, el cual fue sede de la final del Mundial 2026.