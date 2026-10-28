La tarde de este martes 27 de octubre se reportó un incendio en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) en Houston, Texas, Estados Unidos.

Al lugar llegaron elementos del Departamento de Bomberos para sofocar el incendio.

Autoridades aeroportuarias reubicaron a pasajeros como medida de precaución; ninguno de los vuelos se vio afectado o cancelado en su operación.

El incidente se registró alrededor de las 4:20 pm hora local en el restaurante Ember, ubicado en la Terminal C del aeropuerto, provocando una gran nube de humo que se elevaba hacia el cielo.

Incendio en aeropuerto de Houston: humo en restaurante obliga a reubicar pasajeros (Captura de video)

Incendio en restaurante del aeropuerto de Houston obliga a reubicar pasajeros

Tras una hora, el incendio en restaurante del aeropuerto de Houston fue controlado por el Departamento de Bomberos.

De acuerdo con las autoridades, no se reportan heridos heridos hasta el momento.

Por ahora, se desconocen las causas que provocaron el incendio. La unidad de investigación de incendios provocados del Departamento de Bomberos de Houston (HFD) indaga el caso.

En redes sociales se han difundido imágenes del momento exacto del incendio en el restaurante del Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) en Houston.

Las grabaciones muestran una extensa columna de humo visible a metros de distancia.