Un incendio acompañado de una fuga de amoniaco se registró la mañana de este domingo 25 de octubre de 2026 en las instalaciones de Pacific Seafood, en la costa de Oregón, Estados Unidos, lo que provocó una movilización de los equipos de emergencia y la emisión de una orden de evacuación para las zonas cercanas.

Las autoridades locales establecieron una evacuación de nivel 3, denominada “Váyase ahora”, que abarca un radio de una milla alrededor del complejo, de acuerdo con información preliminar.

El siniestro generó densas columnas de humo y preocupación por la posible dispersión de amoniaco, una sustancia utilizada en sistemas de refrigeración industrial que puede representar un riesgo para la salud cuando se libera al ambiente.

¿Qué provocó el incendio y la fuga de amoniaco en la planta de Oregón?

De acuerdo con los reportes preliminares de los equipos de emergencia, el incidente comenzó durante la madrugada con una explosión al interior de las instalaciones de un fábrica de procesamiento de mariscos.

El fuego se propagó y provocó el colapso parcial del techo de la estructura, lo que habría comprometido los sistemas de refrigeración industrial que utilizan amoniaco.

La combinación del incendio y la fuga del químico tóxico obligó a desplegar bomberos y rescatistas para controlar las llamas, contener la liberación de la sustancia y reducir los riesgos para la población cercana.

Las labores de emergencia continuaban mientras las autoridades atendían el incidente.

Por el momento, se desconocen las causas de esta emergencia.

JUST IN: Ammonia tank explodes at seafood facility in Newport, Oregon. Area being evacuated. pic.twitter.com/YZQjKfkI9c — BNO News (@BNONews) October 25, 2026

¿Hay personas heridas por el incendio en Oregón?

Reportes preliminares no han informado sobre personas con lesiones de gravedad relacionadas con el incendio en la planta de Pacific Seafood.

La zona cercana a las instalaciones permanecía cerrada al paso mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener la fuga de amoniaco y evaluar los riesgos.

Debido al peligro potencial de la sustancia, las indicaciones de las autoridades locales son fundamentales para determinar si es necesario evacuar o permanecer bajo resguardo.

Se recomienda seguir las alertas oficiales y evitar acercarse al área afectada mientras continúen las operaciones de emergencia.