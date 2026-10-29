En Estados Unidos, el incendio de un complejo nuclear en Savannah River, Carolina del Sur, provocó que se activara el estado de emergencia este miércoles 28 de octubre de 2026.

Según medios locales, bomberos lograron controlar el incendio casi dos horas después de recibir el reporte, sin que se registrara contaminación fuera de las instalaciones afectadas o personas sin vida.

Incendio en complejo nuclear de Estados Unidos fue controlado; un trabajador resultó herido

Este miércoles, las autoridades estadounidenses declararon estado de emergencia en la planta nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, tras registrarse un incendio en uno de sus laboratorios.

El siniestro inició aproximadamente a las 17:39 en el Laboratorio Nacional de Savannah River, ubicado dentro del complejo del Departamento de Energía, cerca de Aiken.

Emergencia en complejo nuclear de Estados Unidos: el incendio ya fue controlado (Especial)

Como precaución, se cerraron las entradas al recinto y se aplicaron restricciones al tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en los alrededores, mientras algunos empleados continuaban con sus operaciones habituales.

Después de varios minutos, el incendio fue finalmente extinguido y un empleado fue trasladado al hospital con heridas leves, dijo un portavoz del DOE a Fox News.

También se anunció la reactivación de todos los servicios que habían sido suspendidos debido al incendio.

La instalación se levantó en la década de 1950, cuando se construyeron cinco reactores destinados a producir materiales para armas nucleares, principalmente tritio y plutonio-239.