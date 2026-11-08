La detención de Paula Valentina Albornoz Hernández ha generado preocupación en la comunidad universitaria de Estados Unidos, particularmente en la Universidad de California en Berkeley, donde la joven colombiana desarrolla estudios en administración de negocios e investigación en inteligencia artificial.

Su arresto por parte de agentes migratorios ha abierto un debate sobre la situación de estudiantes extranjeros con procesos migratorios pendientes, especialmente aquellos que cuentan con solicitudes de asilo en curso.

Mientras su defensa impulsa recursos legales para obtener su liberación, el caso de Paula Albornoz sigue bajo revisión de las autoridades migratorias.

Paula Albornoz reside en Estados Unidos desde 2022

En un operativo que ha generado consternación académica, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Paula Valentina Albornoz Hernández, estudiante colombiana de 23 años de la Universidad de California en Berkeley.

La detención ocurrió el 30 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, cuando la joven se disponía a abordar un vuelo hacia Portland junto a su pareja.

Albornoz Hernández, quien cursa la carrera de Administración de Negocios y realiza investigaciones en inteligencia artificial, reside en Estados Unidos desde 2022.

Pese a contar con una solicitud de asilo pendiente por violencia de género grave en su país y un permiso de trabajo activo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que carece de estatus legal tras haber vencido su estancia inicial.

Las autoridades confirmaron que la universitaria Paula Albornoz no posee antecedentes penales.

Paula Albornoz: UC Berkeley pide a juez permitirle continuar sus estudios

El caso representa la primera detención de un alumno activo de UC Berkeley en el marco de las recientes campañas de deportación masiva.

Frente a ello, el Centro Legal de la Raza presentó un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal solicitando su liberación inmediata.

Asimismo, el rector de UC Berkeley, Rich Lyons, envió una carta de apoyo al juez pidiendo que se le permita continuar con sus estudios universitarios.

Actualmente bajo custodia federal, Albornoz Hernández enfrentará una audiencia crucial ante el tribunal de inmigración el 17 de noviembre de 2026.