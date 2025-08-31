El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a dos bomberos mexicanos que combatían incendios en el estado de Washington, Estados Unidos.

“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, comentó al periódico The Seattle Times uno de los bomberos que laboraba como contratista privado en el incendio Bear Gulch.

Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de agosto de 2025, cuando agentes federales revisaron la identidad de los trabajadores y detectaron irregularidades en su situación migratoria.

ICE (Jose Luis Magana / AP)

Uno de los bomberos mexicanos ya contaba con orden de detención previa en Estados Unidos

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los dos bomberos mexicanos fueron deportados luego de que la Patrulla Fronteriza acudiera al lugar del incendio en Washington.

Fueron los guardabosques y el Buró de Administración de Tierras (BLM) quienes pidieron verificar las identidades de todo el personal, debido principalmente a la ubicación remota del incendio.

En el sitio se revisaron las identidades de 44 contratistas, dos de los cuales contenían varias discrepancias en su documentación, concluyéndose que ambos se encontraban de manera irregular en Estados Unidos.

Trascendió que uno de los bomberos contaba con una orden de deportación previa, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados a la estación de Bellingham, para posteriormente ser deportados.

Gobierno de Washington exige explicaciones por deportación de dos bomberos mexicanos

Luego de deportar a los dos bomberos mexicanos, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguraron que las detenciones no irrumpieron las labores de extinción, ni representó un peligro para la comunidad.

Por estos hechos, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, expresó su preocupación por la deportación de los bomberos y pidió explicaciones al Gobierno federal.

“He solicitado a mi equipo que contacte a los organismos federales para obtener más información, determinar dónde están estas dos personas y cuestionar por qué las políticas migratorias actuales afectan a quienes combaten incendios forestales”, sentencio Ferguson.