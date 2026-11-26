Un hombre ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts y fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, apenas unos días después de reclamar su premio.

De acuerdo con la información, se trata de Ariel Antonio Velasquez Morales, ciudadano salvadoreño que habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos desde mayo 2013, por lo que era buscado por el ICE.

Detienen a migrante que obtuvo premio de un millón de dólares en Estados Unidos

Ariel Antonio Velasquez Morales compró por 10 dólares un boleto de raspadito del juego “2,000,000 50X Cashword” en una tienda llamada Sumner Market, ubicada en East Boston y ganó un premio de un millón de dólares.

ICE arresta a ganador de un millón de dólares en la lotería de Estados Unidos (Captura de pantalla)

Según la Lotería de Massachusetts, consiguió el premio al completar 11 palabras en el primer boleto que jugó. El anuncio de su logro se dio a conocer el 18 de noviembre, en el que se publicó su fotografía.

Pocos días después, el 24 de noviembre, el hombre fue detenido por ICE. La agencia migratoria utilizó la misma foto que publicó la Lotería de Massachusetts junto a un cheque gigante para informar sobre su detención.

ICE informó que el hombre permanecerá bajo custodia mientras se realizan los procedimientos correspondientes para su expulsión de Estados Unidos. No se ha aclarado si el dinero del premio será retenido.

La Lotería de Massachusetts establece que cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el estado puede comprar boletos y reclamar premios, sin que la ciudadanía estadounidense sea un requisito.

Cabe mencionar que, si bien el premio anunciado fue de un millón de dólares, Ariel Antonio Velasquez eligió recibir el pago en una sola exhibición, por lo que solo obtuvo 650 mil dólares antes de impuestos.